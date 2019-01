Ssd Colonna calcio: Esordienti vincono 24esima edizione memorial Maurizio Tozzi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Colonna (Rm) – La Befana è atterrata a Colonna, come da puntuale tradizione del 6 gennaio della società attualmente presieduta da Simone Di Girolamo. L’evento, organizzato in collaborazione con la Pro Loco, la Protezione Civile Pegaso e l’associazione Sorrisi in Festa, ha rappresentato la consueta chiusura del memorial dedicato all’ex presidente Maurizio Tozzi (a cui è intitolato anche l’impianto sportivo), giunto quest’anno alla 24esima edizione. «Quest’anno per una serie di motivi abbiamo potuto portare avanti la manifestazione per la sola categoria degli Esordienti 2006 – spiega il vice presidente Giorgio Cascia – Il recente “scoperchiamento” del pallone polivalente che si trova vicino al campo e i lavori che stiamo portando avanti per il campo adiacente a quello principale del “Tozzi” hanno notevolmente ridotto gli spazi a nostra disposizione e a questo si è aggiunto un “cambio di calendario” delle varie squadre agonistiche determinato dallo slittamento di tutti i campionati a causa della nota aggressione all’arbitro Bernardini durante una partita di Promozione. Ma il torneo, iniziato lo scorso 28 dicembre, ha avuto comunque un bel riscontro dal punto di vista organizzativo e in special modo nel giorno della festa finale del 6 gennaio. Come al solito, la Befana è scesa da un elicottero e ha regalato dolcetti e giochi a tutti i bambini presenti che ovviamente sono impazziti di gioia. A seguire si sono disputate le gare valide per il terzo e il primo posto del 24esimo memorial “Maurizio Tozzi”». A spuntarla è stata proprio la squadra di casa allenata da mister Luigi D’Uffizi che ha battuto in finale il Rocca Priora per 3-1. Il terzo posto, invece, è andato all’Atletico Zagarolo che ha piegato nella “finalina di consolazione” gli Esordienti 2007 di mister Angelo Carletta che hanno giocato il torneo stante la rinuncia in extremis del Torrenova, mentre erano uscite ai gironi le altre due squadre partecipanti (Pro Calcio Tor Bella Monaca e Football Club Frascati). «Siamo contenti del lavoro che Sergio Raponi, Domenico Fiorenza e tutti gli allenatori stanno portando avanti sulla Scuola calcio – prosegue Cascia – La collaborazione con il Perugia, con cui ci siamo affiliati, è concreta e si è già esplicata in alcuni momenti di formazione dei nostri allenatori presso le strutture del club umbro. Prossimamente i tecnici del club cadetto faranno visita al nostro centro sportivo per vedere come procede il lavoro sui gruppi dei piccoli calciatori del Colonna».