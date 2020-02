Colleferro, Di Placido: “Agonistica e Scuola calcio, andamento molto positivo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Colleferro (Rm) – E’ un momento molto felice in casa Colleferro e a confermarlo arrivano le parole di Luca Di Placido, responsabile del settore agonistico e Scuola calcio. “Nel complesso siamo molto soddisfatti di come stanno andando le cose. Per ciò che concerne l’agonistica, l’Under 17 regionale di mister Daniele Lucidi è prima in classifica e ha concrete speranze di conquistare la categoria d’Elite. Un discorso simile si può fare anche per l’Under 16 regionale di mister Vittorio Carbonari che è terza a quattro punti dalla capolista. La nostra Under 15 Elite allenata da Emanuele Aquilani ce la sta mettendo tutta per ottenere la salvezza, mentre navigano a metà classifica sia l’Under 14 regionale di mister Massimiliano Di Lolli che l’Under 19 regionale guidata dal tecnico Sandro Schiavella che tra l’altro sta giocando sotto età. La cosa che ci riempie d’orgoglio è vedere che l’80% dei nostri tesserati è cresciuto nel nostro vivaio e la filosofia della società è quella di portarne il più possibile anche in prima squadra, come sta avvenendo già quest’anno con la Promozione grazie al lavoro di mister Antonio Battistelli, del direttore sportivo Pino Di Cori e di tutto lo staff. Note liete anche dalla Scuola calcio che cresce nel numero degli iscritti, ma anche nella competenza e nella qualità dei tecnici-educatori. Ogni quindici giorni organizziamo riunioni per cercare di capire dove si può migliorare perché sappiamo di aver fatto un lavoro importante, ma al tempo stesso siamo consci di poter crescere ancora”. I buoni risultati ottenuti nel settore giovanile sono frutto di anni di lavoro: “Da otto anni svolgo questo ruolo all’interno del Colleferro – sottolinea Di Placido – Sono entrato assieme all’attuale vice presidente Giovanni Satta, ma mi piace rimarcare la totale sintonia tra tutti i componenti tecnici e dirigenziali di questa società. Lo spirito ideale per “produrre” risultati e far crescere i nostri ragazzi”. A proposito di risultati positivi, Di Placido conclude con un passaggio sulla Promozione: “Domenica scorsa, con il 2-0 esterno sul Roccasecca firmato da Bernabei e Cerroni, la squadra ha centrato la sesta vittoria consecutiva, confermando il miglior rendimento di tutti nel girone di ritorno. Nel prossimo turno, al “Caslini”, arriverà l’Atletico Cervaro quarto della classe: l’augurio di tutta la società è di rivedere lo stadio colmo e pieno di affetto per questi ragazzi come avvenuto per la recente vittoria sulla capolista Città di Monte San Giovanni Campano”.