Club Basket Frascati, l’Under 13 femminile tra le prime quattro del Lazio

Frascati (Rm) – Il settore femminile del Club Basket Frascati continua a stupire. Dopo il titolo regionale con l’Under 16, ecco che anche le piccole cestiste dell’Under 13 hanno conquistato la matematica certezza di un posto nella “Final four” laziale di categoria. “Una grandissima soddisfazione, una gioia probabilmente anche superiore a quella provata con l’Under 16 – dice il tecnico Manuel Monetti che è anche il responsabile dell’intero settore femminile del club tuscolano – Il motivo? Mentre nell’Under 16 il lavoro è partito da tempo, con queste ragazze lavoriamo assieme da pochi mesi e molte di loro sono alla prima esperienza in assoluto nel basket. I progressi fatti nel giro di pochissimo tempo sono stati impressionanti e siamo davvero felici di questo risultato decisamente inaspettato”. Monetti ripercorre la splendida stagione delle sue piccole atlete. “Finora abbiamo perso due sole partite in tutta l’annata e tra l’altro contro la prima della classe nel girone della prima fase che abbiamo concluso al secondo posto. Nella seconda fase abbiamo avuto di fronte la Smit (già incrociata nel primo girone, ndr) che abbiamo battuto agevolmente in entrambi gli scontri diretti e poi l’Athena che abbiamo superato sia all’andata che al ritorno dopo due partite più tirate. Ora potremmo giocarci il primo posto di questa seconda fase contro l’Alfa Omega che però ha una squadra molto forte e parte certamente favorita”. I match si giocheranno giovedì a Frascati e sabato fuori casa, ma l’Under 13 femminile del Club Basket Frascati ha comunque conquistato la certezza del passaggio all’ultimo atto di questo campionato. “Il gruppo che sta nascendo passerà per la maggior parte nella categoria Under 14 e sono convinto che potrà togliersi altre soddisfazioni anche nella prossima stagione” conclude Monetti.