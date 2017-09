Club Basket Frascati, capitan Prgomet: "Obiettivi? Crescita delle giovani"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Croata di nascita, ma ormai quasi frascatana d’adozione. La serie B femminile del Club Basket Frascati è ripartita e lei non poteva non essere nell’organico affidato a coach Giuseppe Tabbanella: la play classe 1988 Petra Prgomet è stata tra le protagoniste della prima squadra femminile del club tuscolano, ma in questi anni è pure stata allenatrice ed ha stabilito un rapporto speciale con tutto l’ambiente. «Qui mi sento come a casa – dice la croata -, non vedevo l’ora che il presidente Fernando Monetti decidesse di riformare la prima squadra femminile». E tra l’altro il gruppo le riconosce un ruolo speciale visto che l’ha designata come capitano della nuova serie B femminile. «E’ una decisione che mi fa onore e al tempo stesso mi dà una grande responsabilità perché dovrò essere ancor più di esempio nei miei comportamenti – dice la Prgomet, che avrà come vice Rossella Cecconi – Conosco quasi tutte le “under” che fanno parte del nostro gruppo per averne visto il percorso di crescita all’interno di questa società e poi conosco la maggior parte delle “senior”». Carattere forte e deciso, la Prgomet (esattamente come il capitano della serie C Gold maschile) gioca nel ruolo di play. «Casualità? Non so, si dice sempre che il playmaker sia il “braccio destro” dell’allenatore in campo» sorride la croata che poi parla delle prospettive del Club Basket Frascati nel campionato di serie B. «Come per la prima squadra maschile, anche per noi il primo obiettivo dev’essere quello della crescita delle giovani atlete che abbiamo in organico perché la filosofia societaria è chiara. Ma non scenderemo in campo solo per questo: due anni fa sfiorammo la promozione in serie A2 e la nostra volontà è di provare ad essere competitive anche in questa stagione». D’altronde il Club Basket Frascati sta facendo passi da giganti anche nel settore “rosa”. «L’accordo che la società ha trovato con Albano ha dato ulteriori stimoli alle nostre giovani atlete e abbiamo registrato tante nuove richieste di tesseramenti da parte di bambine e ragazze: la crescita del basket rosa a Frascati è evidente» conclude la Prgomet.