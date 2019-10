Club Basket Frascati, Pierangeli: “Obiettivo? Dobbiamo mantenere le promesse"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Ottima la prima per la serie C Gold maschile del Club Basket Frascati. La formazione tuscolana ha battuto 73-71 il Basket Roma nel match d’esordio in campionato (disputato sul neutro di Ostia). Una gara “a strappi” coi ragazzi di coach Rossella Cecconi capaci di volare fino al +11 e poi di sprofondare in maniera improvvisa fino al -8 prima di firmare una “contro-rimonta” e di vincere la partita negli ultimi secondi grazie ad un “glaciale” canestro di Matteo Pierangeli. “Abbiamo vinto una partita molto complicata – dice la guardia-ala classe 1992 arrivata da Valmontone – Credo che il Basket Roma non perderà molte altre partite in questa stagione. All’inizio abbiamo saputo della pesante assenza di Bagnoli tra gli avversari, ma siamo stati bravi a non abbassare la tensione e a giocare un ottimo primo tempo. Poi nel terzo quarto siamo andati in affanno nell’attaccare la difesa a zona del Basket Roma e nel giro di pochi minuti siamo passati da +11 a -8. A quel punto, però, tante squadre avrebbero mollato e invece noi abbiamo trovato la forza di reagire e andare a vincere una partita molto importante”. Non ci sarà molto tempo per godere di questo successo visto che il calendario prevede un immediato turno infrasettimanale già mercoledì quando il Club Basket Frascati ospiterà il Frassati Ciampino. “Nel nostro organico ci sono gli ex Cecchetti e Cammillucci e altri ragazzi della formazione avversaria giocavano qui a Frascati. Sarà un derby intenso e ci sarà da combattere, ma credo che in questo campionato non ci saranno partite semplici” osserva Pierangeli che poi parla dei motivi che l’hanno portato ad accettare la “corte” del Club Basket Frascati. “Ho finito gli studi e ho iniziato a lavorare. Quando è capitata l’opportunità di venire in questo club, non ci ho pensato molto: era la soluzione ideale per conciliare la mia passione per il basket alla nuova attività lavorativa e comunque in C Gold troverò tanti giocatori che potrebbero tranquillamente fare benissimo anche in serie B. Obiettivi? In tanti hanno già detto che questa è una delle squadre più forti della storia del Club Basket Frascati e quindi dobbiamo mantenere le promesse e cercare di fare una stagione importante” conclude Pierangeli.