Club Basket Frascati, la “prof” Mineo: “Squadra più forte degli ultimi anni”

Frascati (Rm) – E’ ormai una componente “storica” del Club Basket Frascati. Petra Mineo è entrata nel sodalizio tuscolano prima da atleta, poi ha fatto anche la responsabile tecnica del settore mini basket e da quest’anno è stata incaricata anche del delicato compito di preparatrice atletica della prima squadra maschile che il prossimo sabato 5 ottobre esordirà nella serie C Gold sfidando il Basket Roma. “Quella di ricoprire questo ruolo era una mia forte passione – spiega la Mineo – In estate si sono create le opportunità per concretizzarla e il presidente Fernando Monetti assieme a coach Rossella Cecconi mi hanno dato piena fiducia in tal senso. Con quest’ultima (capo allenatore della formazione tuscolana già dall’anno scorso ed ex compagna di squadra della Mineo da atleta, ndr) è veramente facile e bello lavorare: siamo in totale sintonia e in costante contatto per calibrare al meglio la parte tecnica e quella atletica”. Più di qualche elemento della serie C Gold maschile si dice scherzosamente “massacrato” dai metodi della Mineo. “Ogni preparatore ha il suo modo di lavorare e non mi permetterei mai di parlare di quello degli altri. Io sono fermamente convinta che la vecchia scuola possa portare grandi benefici agli atleti, avendo giocato io ad alto livello ed essendomi formata e documentata su determinate metodiche di lavoro. Così ho impostato questa preparazione su un’altissima intensità che in modo tale che, nel corso delle partite, i giocatori siano preparati a quel tipo di sforzo fisico e possano “concentrarsi” di più sul gesto tecnico. Oltre a Rossella Cecconi, devo ringraziare tutto il gruppo che mi ha dato totale disponibilità: sia gli elementi più esperti che i ragazzi più giovani”. La Mineo può esprimere anche un parere tecnico sul gruppo su cui sta lavorando. “Una squadra dalla fisicità importante e dal notevole tasso di esperienza, ma anche con giovani che hanno un ruolo sempre più importante e che iniziano a conoscere bene il campionato di serie C Gold. Le prime amichevoli hanno dato risposte incoraggianti, ora nel prossimo week-end faremo le “prove generali” con un torneo a Civitavecchia, ultima tappa prima dell’esordio in campionato. Non sono io a dover esprimere giudizi tecnici e in generale non amo fare proclami, comunque da quando sono nel Club Basket Frascati credo che questo sia il gruppo di prima squadra più forte che abbia mai visto”.