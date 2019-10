Club Basket Frascati, Mastrantoni vuole tante soddisfazioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – E’ uno dei tanti prodotti purissimi del florido settore giovanile del Club Basket Frascati. Matteo Mastrantoni, per tutti “Skizzo”, è nato e cresciuto all’interno del sodalizio tuscolano del presidente Fernando Monetti visto che dall’età di sei anni ha cominciato a fare basket a Frascati e da un po’ di tempo è uno degli “under” che sono in pianta stabile in prima squadra. “E’ il mio terzo anno in serie C Gold e indubbiamente sto facendo tanta esperienza grazie anche ai consigli dei giocatori più grandi che sono sempre vicini a noi giovani – racconta Mastrantoni – La filosofia societaria del Club Basket Frascati è chiara: far crescere i ragazzi del settore giovanile e in questo senso è stato creato anche un gruppo che sta giocando in serie D sotto la guida di coach Paolo Rozera e che è composto da tutti ragazzi”. Mastrantoni, oltre alle due squadre maggiori, fa parte pure del gruppo Under 20 dei coach Nicholas Barucca e Rossella Cecconi (che è anche il capo-allenatore della C Gold): “In quella categoria mi piacerebbe fare cose importanti assieme ai miei compagni visto che sarà il mio ultimo anno e poi ne uscirò per limiti di età”. Il giovane giocatore classe 2000 del Club Basket Frascati, nel frattempo, ha anche cambiato ruolo passando da quello di playmaker a quello di guardia: “Una scelta nata un po’ per caso nel corso della passata stagione, ma alla fine sto cercando di calarmi nel ruolo il più in fretta possibile”. Mastrantoni parla poi delle sue aspettative personali: “Voglio provare a crescere ancora e a meritare sempre di più la fiducia di coach Cecconi in serie C Gold”. D’altronde l’ambiente lo “coccola” vista la sua lunghissima militanza: “Il Club Basket Frascati è una società “speciale” per me, qui ho davvero un pezzo di cuore e non posso che essere grato al presidente Monetti e a tutte le altre componenti dirigenziali e tecniche del club per il costante sostegno che mi hanno dato nel corso di questi anni”.