Club Basket Frascati, Marzia Okereke vola all’Elite Basket Roma

Frascati (Rm) – Un’altra espressione del lavoro di qualità fatto nella “cantera” del Club Basket Frascati. Si tratta di Marzia Okereke, classe 2005, ala grande o centro che l’anno scorso ha giocato con l’Under 14 e l’Under 16 tuscolana (con cui ha vinto il campionato da protagonista) e che andrà a giocare all’Elite Basket Roma per far parte della categoria Under 16 Elite e di quelle superiori. “Sono contentissima, ringrazio il Club Basket Frascati per questi fantastici tre anni e per questa opportunità che mi ha concesso – dice la Okereke - Ringrazio soprattutto il mio allenatore Manuel Monetti, è il migliore”. Lo stesso tecnico tuscolano racconta la storia di Marzia. “Ha iniziato a giocare a basket, avendo i fratelli Alessio e Daniele da noi. L’ho allenata tre anni, di cui uno in cui ha fatto solo allenamenti individuali e quasi nessun allenamento di gruppo. È una ragazza solare, che ama giocare e divertirsi, sa essere leader e quest’anno l’ha dimostrato non tirandosi mai indietro nei momenti importanti del match. È stata un punto di riferimento per le più piccole e un bel sostegno per le più grandi – spiega Monetti - Nell’Under 14 ha preso in mano la squadra prendendosi ogni tipo di responsabilità, abbiamo deciso di affrontarlo sotto età al di là proprio di Marzia per far crescere le ragazze del 2006 e per far crescere Marzia dal punto di vista della leadership: un esperimento ben riuscito che ha portato risultati eccellenti. Con l’Under 16 abbiamo vinto il campionato, vincendo 22 partite su 22 giocate e Marzia (nonostante i due anni sotto età) ha dominato in lungo e in largo. È una giocatrice potente che fa dell’esplosività il suo punto forte. Impara in fretta ed è stato davvero un piacere allenarla e farla diventare quello che è ora: una giocatrice ambita da tutto il palcoscenico italiano. Abbiamo deciso di dare questa grande possibilità a Marzia perché ne ha bisogno e la merita. In questo momento della sua vita cestistica ciò rappresenta un’opportunità irrinunciabile. Ha possibilità importanti di diventare una giocatrice di livello e sono convinto di non sbagliarmi. Sono molto felice per lei, ma allo stesso dispiaciuto di non vederla più nel nostro ambiente. È stato un onore allenarla e, senza falsa modestia, mi sento di aver avuto un ruolo fondamentale nella sua crescita sportiva e psicologica, sperando che gran parte degli insegnamenti possa portarli con sé anche in palcoscenici futuri”. Parole “al miele” anche da parte del presidente Fernando Monetti. “Un pezzo del nostro cuore che cestisticamente prende una strada diversa: era giusto darle questa possibilità. Abbiamo fatto il massimo per farla crescere e non solo dal punto di vista sportivo. Un grande in bocca al lupo alla nostra “pantera”, sono certo che porterà anche lei nel suo cuoricino di ragazza prima e di straordinaria atleta dopo un pezzo del Club Basket Frascati. Sono sicuro che calpesterà parquet importanti e otterrà altrettanti risultati straordinari, sempre con l’allegria e con quel meraviglioso sorriso stampato sul volto, immagine che porterò personalmente sempre nella mia mente. Un caloroso abbraccio da parte del suo primo presidente”.