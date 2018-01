Club Basket Frascati, Lascala: "Finalmente la vittoria"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Due mesi di astinenza, un digiuno davvero insopportabile per le ragazze della serie B femminile del Club Basket Frascati. Nella prima partita della gestione di coach Valerio Martellino (dopo la separazione del sodalizio tuscolano da Claudio Di Segni), la prima squadra rosa frascatana ha battuto per 56-40 lo Smit Roma Centro al termine di una gara gagliarda. «Finalmente è arrivata questa vittoria – sospira con soddisfazione Eleonora Lascala, guardia classe 1982 – La mancanza di successi ci pesava durante gli allenamenti e a livello mentale, ora speriamo che questa affermazione ci dia slancio». Sui motivi che hanno condizionato l’ultimo periodo della serie B femminile del Club Basket Frascati, Lascala è abbastanza chiara: «Siamo state decisamente condizionata da una serie di infortuni. E poi indubbiamente il morale ne ha risentito». La guardia analizza il match con lo Smit. «Una gara giocata sin dall’inizio con determinazione e cattiveria. Abbiamo difeso molto meglio e, di conseguenza, siamo riuscite ad attaccare anche con lucidità. Il momento decisivo della partita? Credo in avvio di terzo quarto quando siamo rientrate in campo con tanta “cazzimma”, vale a dire mettendo in campo grande grinta e aggressività e facendo segnare il break risolutivo». Tra l’altro la vittoria è ancora più significativa considerando il corposo minutaggio delle tante ragazze che fanno parte dell’organico della serie B femminile e che hanno dato un contributo notevole per il ritorno alla vittoria. «Ora con questo spirito e con questa compattezza di gruppo dovremo giocare le prossime partite, a cominciare dalla prossima sfida sul campo della Pallacanestro Roma – rimarca Lascala – Che avversario troveremo? Loro sono una formazione molto giovane che corre molto: all’andata battemmo, ma dovremo scendere in campo con la giusta concentrazione per riuscire a conquistare un altro successo». La serie B femminile del Club Basket Frascati vuole vivere un 2018 da protagonista.