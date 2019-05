Club Basket Frascati, Cecconi: “Vogliamo arrivare a gara 3 con Grottaferrata”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – E’ il momento decisivo della stagione della serie C Gold del Club Basket Frascati. I ragazzi di coach Rossella Cecconi, piazzatasi all’ottavo posto alla fine della stagione regolare, hanno perso la prima gara dei quarti di finale sabato scorso sul campo del San Nilo Grottaferrata e ora stanno preparando il nuovo “derby” da giocare domani alle ore 21 tra le mura amiche del palazzetto dello sport di Vermicino. “Nei play off tutti i discorsi si riazzerano e contano soprattutto la voglia e il cuore – dice la Cecconi – Sono certo che i ragazzi metteranno in campo queste qualità nella seconda gara contro Grottaferrata, poi sarà il campo a stabilire chi sarà stato il più bravo. Di sicuro faremo di tutto per portare la serie alla “bella” di sabato prossimo (da giocare di nuovo a Grottaferrata, ndr)”. Il tecnico del Club Basket Frascati ha studiato a fondo la partita di sabato scorso. “Abbiamo fatto 76 punti e metterei la firma per un “bottino” così importante in una partita fuori casa. E’ chiaro che ci è mancato qualcosa in difesa, in special modo sui secondi possessi concessi grazie ai quali Grottaferrata è riuscita a segnare ben 24 punti sui 92 complessivi. I nostri avversari hanno preso 45 rimbalzi ed è evidente che qualcosa abbiamo sbagliato: questo ci ha impedito di far prendere alla gara una piega diversa nei momenti “focali” della sfida, anche se Grottaferrata ha confermato di essere una squadra molto forte e ha tirato con ottime percentuali”. Per il Club Basket Frascati è stata la terza sconfitta su tre incontri nei derby di questa stagione: una statistica che potrebbe pesare sulla testa dei tuscolani nel match di domani. “Credo che la pressione maggiore debba averla Grottaferrata che è arrivata al primo posto nella stagione regolare. Il nostro gruppo deve giocare con la mente libera e a viso aperto. Nelle scorse ore ho assistito alla sfida di serie B tra Caserta e Nardò coi pugliesi che sono stati capaci di eliminare dai play off i campani, primi nella stagione regolare. Dobbiamo giocare con la testa “sgombra” e cercare di tirare fuori tutte le nostre qualità”.