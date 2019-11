Club Basket Frascati, count down per “Frascati a canestro” organizzato con l’Unicef

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – E’ praticamente tutto pronto in casa Club Basket Frascati per il sentitissimo evento di domenica 24 novembre. Alle ore 18,30 il palazzetto dello sport di Vermicino, “tana storica” del sodalizio tuscolano, ospiterà “Frascati a canestro”. Un evento organizzato dal Club Basket Frascati in collaborazione con Unicef per Unicef e Nazionale Basket Artisti (Nba) che ha ottenuto il patrocinio della Federazione Italiana Pallacanestro (Fip) e del Comune di Frascati. Il presidente del Club Basket Frascati Fernando Monetti invita tutti gli appassionati e non solo di questo straordinario sport a partecipare a questa importante iniziativa benefica: l’intero incasso della partita che vedrà scendere in campo una selezione delle due prime squadre maschile e femminile del Club Basket Frascati e la Nazionale Basket Artisti (composta per l’occasione da numerosi attori, giornalisti e personaggi del mondo dello spettacolo) sarà devoluto a favore di Unicef al fine di aiutare i bambini bisognosi di tutto il mondo. Lo spettacolo e il divertimento sono assicurati: si annuncia un palazzetto dello sport gremito in ogni posto. “Vi aspettiamo numerosi per questa giornata di basket e soprattutto di solidarietà, certi che quando il mondo del basket è chiamato a scender in campo per una nobile causa, la risposta non manca mai” ha sottolineato Monetti. Nei giorni scorsi il Club Basket Frascati e Unicef hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per il progetto pilota “Diritti a canestro”, che punta all’integrazione di giovani di età compresa tra i 12 e i 14 anni che praticano la pallacanestro. Il club tuscolano sarà la sede di sperimentazione pilota che accoglierà ragazzi di origini africane per permettere loro, oltre alla pratica della pallacanestro, di avviare un percorso di inclusione sociale e scolastico, attraverso l’accompagnamento nello studio e nell’inclusione familiare e realizzando progetti di inclusione sociale tramite attività sportive e la creazione di strutture ad hoc in aree svantaggiate del territorio italiano. Infine, nello scorso fine settimana, la serie C Gold del Club Basket Frascati ha perso di un punto (81-82) sul campo della Petriana in un match tiratissimo fino all’ultimo secondo. Per i ragazzi di coach Rossella Cecconi il prossimo impegno è quello interno col San Paolo Ostiense.