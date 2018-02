Club Basket Frascati, Fiorletta: "Al completo nei play off possiamo dire la nostra"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Si è conclusa la fase regolare del campionato di serie B femminile dove il Club Basket Frascati tornava dopo un anno di pausa. La forte considerazione che il presidente Fernando Monetti ha sempre avuto per il settore rosa ha permesso al club tuscolano di ripartire con una squadra molto giovane, composta da diverse atlete (davvero “verdissime”) provenienti dal vivaio e da alcuni elementi d’esperienza tra volti noti (protagonisti della cavalcata di due anni fa in cui venne sfiorato un clamoroso salto in A2) e ragazze nuove. Tra queste anche Giulia Fiorletta, play o guardia classe 1997 proveniente dalla Pallacanestro Roma. «Abbiamo concluso la fase regolare al settimo posto e ora ai play off ce la vedremo con Athena. Il piazzamento non era certo quello che ci aspettavamo, ma abbiamo avuto davvero tanti problemi durante questa stagione ed è stato comunque importante centrare questo traguardo. A marzo sfideremo su tre partite la squadra che si è meritata il secondo posto: un gruppo forte che avrà anche il vantaggio dell’eventuale “bella” in casa, ma se siamo al completo ci possiamo comunque giocare le nostre carte». Nell’ultimo turno il Club Basket Frascati ha ceduto per 42-65 in casa contro Tuscia, terza in classifica. «Siamo andate meglio rispetto alla sfida d’andata e abbiamo “tenuto” fino al terzo quarto – dice la Fiorletta – Poi le avversarie sono scappate e il punteggio si è divaricato». La giovane play parla del suo approdo a Frascati. «Sono venuta qui per motivi di studio visto che frequento l’università di Tor Vergata. Mi trovo molto bene, c’è un bell’ambiente e sono contenta della scelta che ho fatto». Coach Martellino le “rimprovera” di difendere poco. «Ha ragione, è un aspetto su cui devo migliorare – sorride la Fiorletta – Mi piace cercare la palla, ma lavorerò per cancellare questo mio difetto». La serie B del Club Basket Frascati, ora, cercherà di preparare al meglio i play off: il momento decisivo della stagione sta per arrivare.