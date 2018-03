Club Basket Frascati, Martiri: "Civitavecchia grande squadra"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – La C Gold maschile del Club Basket Frascati è al rush finale. I ragazzi di coach Marco Martiri e del presidente Fernando Monetti stanno per affrontare le ultime cinque partite di campionato: una prima delle festività pasquali e le altre quattro nel mese di aprile. Il sodalizio tuscolano è compatto e concentrato alla ricerca della salvezza anche se non sono stati ancora totalmente definiti gli aspetti regolamentari riguardanti la parte bassa della classifica. «Al momento l’obiettivo è quello di evitare l’ultimo posto e quindi di lasciarci almeno la Lazio Riano alle spalle – dice coach Marco Martiri – Abbiamo quattro punti di vantaggio, ma anche un calendario più difficile e una serie di assenze che ci hanno tormentato per tutta la stagione. Tra l’altro dopo la Pasqua avremo lo scontro diretto fuori casa e sarà un appuntamento fondamentali. Ma ora siamo coscienti di questa situazione e con questa consapevolezza cercheremo di tirare fuori ognuno quel qualcosa in più che ci consenta di ottenere la permanenza in categoria». Nonostante il momento complicato, la prima squadra maschile del Club Basket Frascati non ha perso serenità. «L’ambiente è conscio delle difficoltà, ma vogliono di battagliare. Abbiamo “rodato” abbondantemente i ragazzi più giovani del nostro roster: da loro e dai più grandi speriamo di ottenere il massimo in queste ultime partite della stagione». La prima della serie, prima della pausa pasquale, sarà quella di sabato (palla a due ore 20,15) contro Civitavecchia. «Una squadra costruita per stare ai vertici della classifica, anche se al momento è un po’ più indietro. Ma recentemente la società portuale ha rinforzato ancora il gruppo e questo la dice lunga sulla loro voglia di essere protagonisti. Per noi sarà una partita sulla carta molto complicata, ma abbiamo poco da perdere e poi in casa siamo stati spesso capaci di fare ottime partite. Cercheremo di fare il massimo di quello che è nelle nostre attuali potenzialità» conclude Martiri.