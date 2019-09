Club Basket Frascati, coach Cecconi: “I play off devono essere l’obiettivo minimo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – La squadra di punta del Club Basket Frascati è entrata nella terza settimana di preparazione. I ragazzi della serie C Gold stanno sudando agli ordini di coach Rossella Cecconi e della preparatrice atletica Petra Prgomet e sabato hanno anche affrontato la prima amichevole stagionale contro il Valmontone, compagine di serie B. “Abbiamo scelto di iniziare con un avversario di livello alto per avere subito delle risposte che sono arrivate – dice coach Cecconi – Non potevamo disporre di Giulio Cupellini, per una botta al piede, e di capitan Manuel Monetti, il cui pieno recupero è praticamente completato. La squadra, pur imballata e al cospetto di un avversario molto brillante, ha mostrato il giusto spirito anche nei suoi elementi più giovani: d’altronde puntiamo ad essere brillanti per l’inizio delle gare ufficiali, con l’esordio in programma il prossimo 5 ottobre contro il Basket Roma nella consueta “sede unica” della prima giornata”. La Cecconi sembra molto soddisfatta dei primi giorni di lavoro dei suoi ragazzi. “La squadra sta lavorando bene e sono molto contenta del lavoro fisico che sta portando avanti la Prgomet. I nuovi arrivati Luca Cammillucci, Stefano Cecchetti e Matteo Pierangeli si sono integrati già bene e stanno dando il massimo in allenamento: questo contribuisce anche ad alzare il ritmo e il livello della competitività interna”. Come nella filosofia del Club Basket Frascati, anche quest’anno la prima squadra frascatana darà spazio ai prodotti migliori del suo settore giovanile. “I ragazzi hanno ovviamente bisogno di tempo per entrare in determinate dinamiche, ma stanno sul pezzo e dimostrano già una buona dose di personalità” rimarca la Cecconi che non si nasconde sulle prospettive stagionali della serie C Gold del club tuscolano. “L’anno scorso arrivammo ai play off e quello dev’essere l’obiettivo minimo in vista del nuovo campionato. In estate la società ha compiuto ulteriori sforzi e, anche se il livello tecnico del campionato crescerà, dobbiamo regalare soddisfazioni al club e ai nostri tifosi”.