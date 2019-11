Club Basket Frascati, Cecchetti: “A Civitavecchia abbiamo regalato primo tempo”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Seconda sconfitta stagionale per la serie C Gold maschile del Club Basket Frascati. I ragazzi di coach Rossella Cecconi hanno ceduto per 88-85 sul campo di Civitavecchia al termine di una gara tirata come racconta l’ala classe 1986 Stefano Cecchetti: “La partita è stata in equilibrio fino all’ultimo quando ci è mancato il guizzo giusto per portare a casa la vittoria. Due o tre episodi negativi hanno determinato il risultato. C’è rammarico soprattutto per come abbiamo giocato il primo tempo: la gara inizialmente è stata a rischio sospensione per via del parquet scivoloso e quello ci ha un po’ condizionato mentalmente, tanto da prendere 13 punti di svantaggio. Nella ripresa siamo rientrati in campo con un atteggiamento diverso e abbiamo recuperato il gap, senza riuscire a operare il sorpasso conclusivo: in ogni caso sono troppi gli 88 punti al passivo, dobbiamo migliorare anche se perdere a Civitavecchia ci può stare”. In arrivo per i frascatani due partite interne in rapida successione: “Sabato ce la vedremo con Albano che è ancora ferma a quota zero, ma se l’è giocata con tutti e quindi dovremo prestare attenzione. Il mercoledì successivo, invece, avremo il recupero del match col Fondi: l’obiettivo è conquistare due vittorie e dare una spinta alla nostra classifica” dice senza mezze misure Cecchetti. L’ex Frassati, in chiusura, parla del suo approdo a Frascati: “L’anno scorso ero sul punto di smettere visto che avevo subito il secondo infortunio al crociato della mia carriera. Sono tornato nella fase finale della stagione e poi ho lavorato tantissimo d’estate perché volevo rimettermi in gioco. Già in passato avevo sfiorato l’accordo con la società del presidente Fernando Monetti e ora sono felice di essere qui: ho trovato una società organizzatissima che ci dà modo di pensare solo al campo, ci sono tutte le condizioni per fare un campionato importante” conclude Cecchetti. Intanto c’è fermento in casa Club Basket Frascati per il grande evento di domenica 24 novembre: il club tuscolano ha organizzato una sfida con la Nazionale Italiana Artisti col patrocinio della Federazione e del Comune di Frascati. La partita si terrà dalle ore 18,30 al palazzetto dello sport di Vermicino e avrà un alto scopo, quello di aiutare e sostenere Unicef. Per partecipare all’evento denominato “Frascati a canestro per Unicef” si potranno acquistare i biglietti presso le segreterie del Club Basket Frascati (al palazzetto dello sport di Frascati e in quelli di Monteporzio e Montecompatri) o presso il rivenditore del circuito Vivaticket Frascati in via del Castello 62 o altrimenti on line sul sito Vivaticket. Per qualsiasi altra informazione si può contattare la societù tuscolana sulla pagina Facebook ufficiale e consultare la locandina dell’evento. “Vi aspettiamo per una nobile causa e per condividere questo bel momento insieme a personaggi famosi” è l’invito del presidente Fernando Monetti a tutti gli appassionati di sport di Frascati e dintorni.