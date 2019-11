Club Basket Frascati: buona la prima

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Buona la prima per la serie C femminile del Club Basket Frascati. Le ragazze di coach Manuel Monetti hanno battuto con un netto 76-40 il malcapitato Città di Ladispoli. Una partita dominata sin dalle prime battute come conferma la playmaker classe 2003 Alessia Candidi: “Non conoscevamo il valore delle avversarie, ma abbiamo cominciato bene la partita e abbiamo dato il ritmo che volevamo. Abbiamo ipotecato la vittoria già alla fine del primo tempo, poi c’è stato qualche calo di concentrazione, ma abbiamo avuto sempre in pugno la partita”. Per lei è iniziata la sesta stagione al Club Basket Frascati: “Questa società è speciale per me, questo ambiente è come una seconda casa”. Coach Manuel Monetti l’ha vista crescere: “Il rapporto con lui è ottimo, sento la sua stima e so che può aiutarmi a migliorare giorno dopo giorno”. La Candidi parla poi degli obiettivi stagionali della squadra: “Dobbiamo cercare di scendere in campo provando a vincere ogni partita, poi si tireranno le somme”. D’altronde il gruppo del Club Basket Frascati è estremamente giovane: “Mi trovo bene in questo club e con le mie compagne di squadra. Di fatto il gruppo della serie C è composto per la maggior parte da atlete che disputano pure il campionato Under 18, fatta eccezione per le “over” Rossella Cecconi e mia sorella Arianna”. Nel prossimo turno le ragazze frascatane faranno visita all’Atletico San Lorenzo e la speranza è di vedere nuove conferme dopo l’ottimo esordio. Intanto si avvicina il grande evento di domenica 24 novembre: il club tuscolano ha organizzato una sfida con la Nazionale Italiana Artisti col patrocinio della Federazione e del Comune di Frascati. La partita si terrà dalle ore 18,30 al palazzetto dello sport di Vermicino e avrà un alto scopo, quello di aiutare e sostenere Unicef. Per partecipare all’evento denominato “Frascati a canestro per Unicef” si potranno acquistare i biglietti presso le segreterie del Club Basket Frascati (al palazzetto dello sport di Frascati e in quelli di Monteporzio e Montecompatri) o presso il rivenditore del circuito Vivaticket Frascati in via del Castello 62 o altrimenti on line sul sito Vivaticket. Per qualsiasi altra informazione si può contattare la società tuscolana sulla pagina Facebook ufficiale e consultare la locandina dell’evento.