Club Basket Frascati, Barucca: “Non è un bel momento"

Frascati (Rm) – La serie C Gold maschile del Club Basket Frascati vive un momento di appannamento. Qualche infortunio di troppo unito a delle prestazioni non esaltanti hanno un po’ frenato i ragazzi di coach Rossella Cecconi in classifica. Sabato scorso la squadra tuscolana ha perso la gara interna contro Anzio per 74-81 e questo k.o. ha confermato le poche certezze del Club Basket Frascati di questo periodo: “La partita è stata quasi sempre punto a punto contro un avversario di buon livello come Anzio – commenta l’ala piccola classe 1990 Nicolas Barucca – Un tiro da tre con fallo aggiuntivo, subito nei minuti finali della partita, ha “rotto” l’equilibrio e di fatto consegnato la vittoria agli ospiti. In questo periodo non riusciamo a trovare la giusta alchimia di squadra: la serie C Gold di quest’anno è un torneo estremamente equilibrato dove puoi perdere con ogni tipo di avversario se non sei al 100%. Non voglio mettere alibi, ma anche a livello di condizione fisica di alcuni elementi non siamo al meglio e questo può aver pesato. Non siamo in un bel momento, ma cercheremo di compattarci e di recuperare le energie necessarie per fare un buon finale di stagione regolare”. In questo momento il gruppo di coach Cecconi sarebbe fuori dai play off, obiettivo dichiarato ad inizio stagione da parte di tutti i protagonisti del team frascatano: “Mancano undici partite e tutto è ancora possibile anche se, con la sconfitta di ieri, Anzio (che è settimo in classifica, ndr) è distante sei punti e ha pure gli scontri diretti a favore. Il nostro obiettivo, comunque, rimane quello di entrare tra le prime otto”. Anche per questo, il match del prossimo turno sul campo della Virtus Fondi avrà un peso specifico notevole: “Una gara importante per provare a invertire questa inerzia negativa – dice Barucca – Incrociamo un avversario che è nelle zone basse di classifica, ma che vive un bel momento di forma come ha dimostrato con la vittoria dell’ultimo turno in casa del Pass. Inoltre sul loro campo le difficoltà aumentano, quindi dovremo dare il massimo per uscire con un successo da quella partita”.