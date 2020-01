Club Basket Frascati, Valentini: “Sto facendo tanta esperienza con la prima squadra”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – La serie C Gold maschile del Club Basket Frascati ha pagato dazio alle assenze nel match di domenica sul campo del Pass. La formazione capitolina si è imposta per 80-71 al termine di una gara che i frascatani hanno dovuto affrontare senza capitan Manuel Monetti e Nicolas Barucca, ma anche di Stefano Cecchetti che prima della metà della gara ha rimediato un’espulsione per doppio tecnico: “Senza di loro si è fatta dura, anche se abbiamo provato a giocarcela fino alla fine e a due minuti dalla sirena conclusiva eravamo solo a cinque punti di distanza dal Pass” spiega il giovanissimo Sergio Valentini, ala-guardia classe 2003 e prodotto purissimo del vivaio tuscolano. “Anche per queste assenze, coach Rossella Cecconi mi ha dato più spazio e questa è stata la gara in cui ho giocato di più, ma avrei sperato in un risultato diverso. Abbiamo sofferto le loro triple, a livello difensivo potevamo fare di più”. Il giovane atleta parla della sua esperienza coi “grandi”: “Sento la fiducia di coach Cecconi che non ha paura di lanciare i giovani quando ce n’è l’occasione, spero di guadagnarmi sempre più spazio. Anche grazie agli stimoli e ai consigli dei “senior” del gruppo sto facendo una grande esperienza che arricchirà il mio bagaglio tecnico, inoltre faccio parte anche del roster della serie D, dell’Under 20 e dell’Under 18, quindi posso crescere molto”. Valentini è uno dei “manifesti” della filosofia del Club Basket Frascati, quella di “costruire” giovani in casa e di lanciarli senza paura in prima squadra, anche in un campionato di grande livello com’è la serie C Gold. “Da dieci anni vesto questa maglia – racconta l’atleta classe 2003 – Devo tantissimo a Roberto Giammò che è stato fondamentale per la mia crescita e ora coach Rossella Cecconi mi sta trascinando nel basket dei grandi”. Tornando alla stretta attualità, il Club Basket Frascati deve subito voltare pagina e pensare alla prima gara di ritorno (ancora fuori casa) contro il Basket Roma che al momento comanda il girone, ma che all’andata fu sconfitto di misura dai tuscolani al termine di una splendida sfida.