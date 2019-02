Club Basket Frascati, Serino: "Con Anzio una sconfitta che dà fastidio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Leggera frenata per la serie C Gold del Club Basket Frascati, reduce da un ottimo periodo. I ragazzi di coach Rossella Cecconi hanno rimediato una doppia sconfitta consecutiva sul campo della Stella Azzurra Viterbo e sabato in casa contro Anzio che si è imposto al palazzetto di Vermicino col punteggio di 69-72. Proprio su quest’ultimo match si sofferma il pivot classe 1981 Davide Serino. «Con Anzio è stata una partita un po’ strana. Abbiamo iniziato in maniera determinata e siamo riusciti a incanalare la sfida nella giusta direzione, poi qualcosa si è spento e nel finale l’Anzio ha messo maggiore aggressività ed è riuscita a spuntarla. L’infortunio di Pappalardo? Innanzitutto speriamo che non sia nulla di serio, poi a livello tecnico sicuramente ha inciso come anche la perdurante assenza di Manuel Monetti, ma non bisogna cercare alibi di nessun tipo. E’ una sconfitta che dà fastidio perché, al di là dello spessore dell’avversario, avremmo potuto portare a casa una vittoria che ci avrebbe fatto comodo anche in ottica scontri diretti». Serino ama poco parlare di obiettivi. «Abbiamo un gruppo mediamente giovane con tanti ragazzi che provengono dal vivaio. Non abbiamo un traguardo prefissato anche se questa squadra ha i valori per centrare i play off e farlo cercando il miglior piazzamento possibile, ma dovremo far parlare il campo pensando ad affrontare partita dopo partita». La prossima sarà quella (di nuovo interna) contro la Virtus Aprilia che al momento condivide l’ultimo posto con il Pass Roma. «Dobbiamo cercare di sfruttare il fattore casalingo, cosa che non è accaduta contro Anzio. All’andata riuscimmo a vincere e dovremo ripeterci anche sabato. Anche la Virtus Aprilia è una squadra giovane e per questo ama correre ed è molto aggressiva, ma scendendo in campo con la giusta concentrazione possiamo fare nostra questa vittoria» conclude Serino.