Club Basket Frascati, Patronaggio: “Buona vittoria a Ladispoli"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Quinta vittoria in dieci gare per la serie C femminile del Club Basket Frascati. Un bilancio in perfetta parità per il gruppo di coach Manuel Monetti che comunque può essere soddisfatto del cammino delle sue giovanissime ragazze. Tra queste c’è anche la guardia classe 2001 Alisia Patronaggio che fornisce la sua valutazione sulla stagione fin qui disputato dalla prima squadra rosa del Club Basket Frascati: “Nello sport come nella vita si può sempre fare meglio, ma tutto considerato possiamo essere abbastanza contente di quanto prodotto finora. Abbiamo avuto qualche difficoltà, ma nel corso del tempo il gruppo si è compattato sempre di più e questo è sicuramente un aspetto importante. La serie C è un campionato di buon livello e questa esperienza contribuirà certamente alla nostra crescita sia individuale che di squadra”. La Patronaggio si sofferma proprio sul rapporto con coach Monetti: “Gioco qui a Frascati da cinque anni e lui mi ha quasi sempre seguito. E’ un allenatore sempre disponibile nel cercare di comprendere la posizione delle sue giocatrici”. Nell’ultimo turno le ragazze del Club Basket Frascati hanno violato il campo del Città di Ladispoli ultimo della classe col punteggio di 53-43: “Non è stata una partita semplice, anche se l’abbiamo tenuta sempre in pugno – sottolinea la Patronaggio – Rispetto all’andata abbiamo avuto delle difficoltà maggiori, ma era importante vincere e ci siamo riuscite”. Nel prossimo turno il calendario regala alle frascatane l’opportunità di misurarsi con la squadra che finora si è dimostrata la più forte del girone B di serie C, vale a dire la capolista Atletico San Lorenzo: “Hanno vinto tutte le nove partite giocate finora e pure all’andata si sono dimostrate una squadra molto forte – ricorda la Patronaggio – Hanno un gruppo esperto che sa come gestire le partite, ma noi dovremo cercare di impostare la partita su ritmi alti per creare problemi alle nostre avversarie. Siamo fiduciose di poterci giocare le nostre carte visto che tra l’altro giocheremo sul nostro campo, ma al tempo stesso siamo consce che sarà una partita dura”.