Club Basket Frascati, il presidente Monetti cala un tris di colpi per la serie C Gold maschile

Frascati (Rm) – Il presidente del Club Basket Frascati Monetti Fernando torna a parlare dopo una stagione decisamente soddisfacente e lo fa in occasione della presentazione del roster della serie C Gold. “La stagione appena terminata ha rappresentato per noi un altro momento di crescita un po’ in tutti i settori – dice il massimo dirigente - Maschile e femminile, ma non solo: stiamo portando avanti, infatti, alcuni progetti importantissimi che ci auguriamo faranno fare il salto definitivo di qualità a tutta la famiglia del CBF group. Molto bene le giovanili sia maschili che femminili dove abbiamo anche raccolto un titolo regionale under 16 (da imbattute) e una Coppa Lazio under 18. Tantissimi sono stati gli atleti sia nel femminile che nel maschile i quali si sono affacciati nelle nostre due prime squadre, anzi tre se consideriamo la Promozione fatta sotto il nome Monteporzio. Questa è la nostra più grande vittoria, il percorso di crescita per questi ragazzi è stato positivo e costante. Per la prossima stagione il discorso di fondo non cambia: sempre maggiori possibilità per i nostri giovani che lavorando forte in allenamento e migliorando potranno farsi largo sempre, con l’obiettivo di entrare in pianta stabile sia in C Gold che in serie B femminile oltre che, come speriamo, anche nella serie D maschile, categoria che chiederemo alla federazione con lo scopo di dare sempre più minutaggio ai nostri promettenti giovani in un campionato senior maggiormente strutturato rispetto alla promozione. Veniamo ora al roster di C Gold che già era abbozzato da settimane e che siamo in grado di ufficializzare già da questi primi giorni di luglio, con lo scopo di consegnarlo a coach Rossella Cecconi ed al suo assistente Marcello Arcesi nei tempi corretti per iniziare a preparare la stagione prossima con le giuste certezze. Prima di parlare dei “nuovi”, vorrei ringraziare gli atleti che nella passata stagione sono stati straordinari giocatori, ma ancora di più eccezionali ragazzi, ai quali io e tutto il Club Basket Frascati rimarremo sempre legati con sincero affetto e che non scorderemo mai per le emozioni che ci hanno saputo regalare. Mi riferisco a Roberto Pappalardo, Matteo Baruzzo, Ndzie Bertrand e il “nostro” giovanissimo Alessio Okereke ai quali auguro tanti successi sportivi, ma ancora di più una serena e felice vita ricca di soddisfazioni. Con questo livello di partenze non potevamo che orientarci su giocatori forti, ma soprattutto che garantissero delle certezze sia in campo che fuori, considerando che il gruppo di senior rimasto è di assoluto valore. Stefano Cecchetti come Matteo Pierangeli sono ragazzi che nel passato erano stati già vicini a poter vestire la maglia Club Basket Frascati, ma per motivi diversi questo non si era poi potuto avverare. La prossima stagione, invece, le loro capacità ed il loro carisma saranno un valore aggiunto straordinario, ma come per gli altri senior il loro vero “plus” è certamente il fatto che sono ragazzi straordinari anche fuori dal campo e nello spogliatoio quindi giusti per il nostro ambiente: averli finalmente con noi mi riempie di gioia. Per Luca Cammillucci si tratta di un felice ritorno con la nostra maglia e con lui vogliamo riprendere esattamente da dove ci siamo lasciati, ovvero dall’impegno assoluto e da quella grandissima voglia di vincere che lo ha sempre contraddistinto nel lungo periodo che ha vestito la nostra maglia: anche Luca potrà essere per il gruppo e per Rossella un importantissimo punto di riferimento. Davide Serino, Nicolas Barucca, Edoardo Pedemonte e capitan Manuel Monetti (da pochi giorni operato di ernia del disco e che siamo fiduciosi sarà pronto per l’inizio della preparazione di fine agosto) completano il roster senior, al quale si aggiungeranno i diversi under già con buon minutaggio conquistato nella passata stagione e che, con altri under i quali si aggiungeranno durante il campionato, formeranno un bel gruppo che con Rossella abbiamo cercato di costruire con equilibri e prospettive in piena linea con quelle che sono le nostre aspirazioni. L’estate continuerà ad essere per tutti noi senza sosta: i tanti progetti a cui stiamo lavorando con lo staff ristretto e a cui personalmente cercherò di dare tutto il mio personale contributo, sono uno stimolo straordinario a far bene: in fondo il passato anche recente ci incoraggia. Auguro buone vacanze ai tanti tifosi del Club Basket Frascati ed agli appassionati di basket in genere” conclude Monetti.