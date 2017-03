Derby, il pronostico di Amendola: "3 a 0 per la Roma ai tempi supplementari"

"In Coppa Italia passeremo il turno, finirà 3 a 0 per la Roma ai tempi supplementari". A parlare è l'attore, tifosissimo romanista, Claudio Amendola, ospite del programma di Rai Radio1 'Un Giorno da Pecora, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

"Questo – ha proseguito Amendola - sarà il derby di ritorno di coppa Italia ma sarà soprattutto la partita in cui tornerà la Curva Sud tornerà allo stadio". Lei sarà all'Olimpico? "No, sarò a Milano per la promozione del mio film. Però lo vedrò in televisione".

Lo vedrà con sua moglie Francesca Neri, tifosissima della Lazio? "Lei non lo vede il derby. E comunque lei è una gran signora: quelle rare volte che sono stati i biancocelesti a vincere il derby, lei con me si è comportata da grande signora". Lei, da romanista doc, si sente più antijuventino o più antilaziale? "Sono più antilaziale", ha concluso Amendola a Un Giorno da Pecora.