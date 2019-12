Città di Valmontone, da lunedì il torneo di Natale per la Scuola calcio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Valmontone (Rm) – Saranno giorni di festa all’insegna del calcio per il Città di Valmontone. La società del presidente Massimiliano Bellotti ha organizzato il torneo di Natale per tutte le categorie del settore di base: la kermesse andrà in scena presso il complesso sportivo di via della Pace da lunedì prossimo 23 dicembre e fino al penultimo giorno dell’anno, lunedì 30 dicembre. La formula è piuttosto semplice e a spiegarla è Raffaele Luciano, tecnico di un gruppo dell’agonistica e di uno della Scuola calcio (i Primi calci 2011) che si occupato in prima persona dell’organizzazione della manifestazione assieme al responsabile del settore di base Claudio Colonna. “Si giocherà dalle 9 del mattino fino alle 17 e ogni giorno sarà protagonista una categoria diversa. Questo è il programma gare: ad aprire le danze saranno i Pulcini 2010 lunedì 23 dicembre, mentre venerdì 27 sarà la volta dei Primi calci 2011. Sabato 28 gli Esordienti 2007 saranno in scena sul campo grande, mentre i Piccoli Amici 2013-14 giocheranno all’interno della tensostruttura. Domenica 29 sarà la volta degli Esordienti 2008 e dei Primi calci 2012, con quest’ultimi che si divideranno tra la tensostruttura e il campo esterno di calcio a 5. A chiudere la kermesse saranno i Pulcini 2009 nel penultimo giorno dell’anno che sta per andarsene. Per ogni giornata di gare ci sarà la possibilità per genitori e piccoli atleti di pranzare in una struttura adiacente al centro sportivo prima di riprendere con le gare del pomeriggio”. Luciano spiega poi la formula del torneo per le varie categorie: “Per i 2007 e 2008 ci saranno due gironi da tre con finali tra le due prime, le due seconde e le due terze. Per i 2009 e 2010 ci saranno due gironi da quattro con finali tra prime, tra seconde, tra terze e tra quarte di ogni raggruppamento. Leggermente diversa la formula per i 2011 e 2012 in cui ci saranno quattro gironi da tre e poi semifinali tra prime, tra seconde e tra terze con le vincenti che faranno le finali che assegneranno il primo, il quarto, il settimo posto. Discorso simile per i 2013-14 con due gironi da quattro e semifinali incrociate tra prime e seconde e tra terze e quarte e poi finali per assegnare il primo e il quinto posto”. Il Città di Valmontone parteciperà con almeno un gruppo (in qualche caso anche due) in ogni categoria, poi saranno presenti numerose altre società tra cui Colleferro, Cynthia, Città di Anagni, Olevano Romano, Sporting Ariccia, Rocca Priora, Polisportiva Paliano, Semprevisa Carpineto, Vjs Velletri, Labico, Atletico Lariano, Vis Artena, Energy San Cesareo, Veliterna Juventus Sport e Vivace Furlani Grottaferrata.