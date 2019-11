Città di Valmontone, storico (e sfortunato) esordio per l’Under 17 femminile di calcio a5

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Valmontone (Rm) – E’ stato un venerdì da ricordare quello appena messo alle spalle dal Città di Valmontone. La società lepina ha applaudito lo storico esordio di una sua squadra giovanile nel mondo del calcio a 5 femminile: l’Under 17 di mister Antonio Cristofari ha perso al debutto, ma il risultato è stato davvero un semplice “contorno”. Nel centro sportivo di via della Pace, le ragazze del Città di Valmontone hanno ceduto 9-1 contro il Pmb Futsal: lo storico primo gol lepino nel campionato Under 17 è stato siglato da Aurora Martinozzi. “Sinceramente non potevamo aspettarci di più – dice mister Cristofari – Anzi le ragazze si sono impegnate tantissimo, ma hanno chiaramente pagato l’inesperienza nei confronti delle avversarie. Va ricordato, inoltre, che la squadra conta anche su elementi in età Under 14 e Under 15, quindi sappiamo bene che questo gruppo è all’inizio di un percorso e che bisognerà tirare le prime somme solamente alla fine di questa stagione. Una nota di merito, comunque, la vorrei spendere per il portiere Giulia Recchia che si è distinta per alcuni pregevoli interventi”. Alla partita ha presenziato il presidente Massimiliano Bellotti che, assieme alla dirigente responsabile Lucia Lucciola, ha sempre creduto nel movimento del futsal in rosa e ora ha fortemente voluto formare questo gruppo giovanile: “Il massimo dirigente ha parlato alle ragazze prima della partita d’esordio, dicendo loro di pensare solamente a divertirsi e di non preoccuparsi dei primi risultati che saranno probabilmente penalizzanti”. Proprio sull’aspetto mentale Cristofari fa un’altra sottolineatura: “Le ragazze non si demoralizzeranno perché hanno tanta voglia di imparare. Inoltre venerdì scorso c’è stata una grande dimostrazione di affetto e interesse da parte di tutto l’ambiente: c’era tantissima gente a vedere la partita e tanti genitori si sono messi a disposizione per dare il loro contributo su alcuni aspetti organizzativi e logistici”. L’Under 17 femminile del settore calcio a 5 del Città di Valmontone tornerà in campo sabato alle ore 17 sul campo della FB5 Team Roma.