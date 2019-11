Città di Valmontone, 5 atlete hanno vestito la maglia della Nazionale italiana di calcio da sala

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Valmontone (Rm) – Un tocco di internazionalità per alcune atlete del Città di Valmontone calcio a 5. Lucia Lucciola, Federica Cerci, Roberta Piergentili, Chiara Sangiorgi e Ilaria Vittori, ragazze che militano nella serie D del club lepino, hanno vestito sabato scorso la maglia della Nazionale italiana nell’evento organizzato da Project Mundial, Futsal Fics nazionale (e comitati Lazio e Campania) e Acsi nazionale. “Una bella esperienza in cui abbiamo giocato una partita di calcio da sala, di fatto utilizzando le vecchie regole del calcio a 5 (in pratica il regolamento dell’Union Europea de Futsal, ndr)” racconta Lucia Lucciola, che tra l’altro riveste anche il ruolo di responsabile del settore futsal del Città di Valmontone. “Certo, bisognerà vedere come si potrebbero far “convivere” le due discipline che sono molto simili, comunque è stata una giornata divertente per tutte noi”. Le cinque atlete del Città di Valmontone e le altre atlete azzurre hanno giocato questa partita di calcio da sala contro la forte nazionale francese presso il palazzetto di Roccasecca: alla fine per l’Italia è arrivata una sconfitta, ma è stata comunque una giornata importante per questo movimento. Inoltre la manifestazione (che si è svolta in parte anche a Strangolagalli e che ha visto anche altri momenti “salienti” oltre alla sfida internazionale tra Italia e Francia) ha avuto anche un alto scopo: quello della lotta contro tutti i tipi di violenze e soprusi, in particolare a donne e bambini e nello specifico l’evento è stato dedicato alla memoria di Arianna Esposito, Pier Francesco Munno, Carmine D' Adamo e di tutti gli “angeli” che hanno condiviso il loro tragico destino. Le ragazze della serie D del Città di Valmontone, che nello scorso fine settimana osservava un turno di riposo, torneranno a tuffarsi nel campionato con la delicata sfida esterna di sabato contro il Sora.