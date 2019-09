Città di Monteporzio calcio, il presidente Centioni: “Obiettivi? Una tranquilla salvezza”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Monte Porzio (Rm) – Sta muovendo i primi passi la Seconda categoria del neonato Città di Monteporzio. La squadra del presidente Danilo Centioni (già giocatore e allenatore a Monte Porzio) debutterà in amichevole domenica alle ore 11 sul vicino campo dell’Atletico Montecompatri, avversario di turno. Poi il 18 probabilmente il club monteporziano giocherà un’altra amichevole prima dell’esordio nella Coppa Lazio di categoria del 22 settembre (in attesa che il comitato regionale renda noto il sorteggio del primo turno). “Questo club nasce dalla idea comune di alcuni amici e prende il titolo della vecchia Gemit Monteporzio, società di Terza categoria – spiega Centioni – Abbiamo fatto la domanda di ripescaggio in Seconda ed è stata accettata, così come l’iscrizione in Coppa Lazio. Fino all’anno scorso avevo allenato l’Under 19 provinciale dell’Atletico Monteporzio e volevo dare uno “sfogo” di una prima squadra a questi ragazzi a cui sono molto legato, così li abbiamo uniti ad alcuni elementi di esperienza della vecchia Gemit e ad altri neo arrivati, formando un gruppo che può fare una buona figura in Seconda categoria. L’obiettivo è quello di divertirsi centrando una tranquilla salvezza, ma anche di far crescere i nostri giovani e stabilizzarsi in questo campionato”. Il Città di Monteporzio sta svolgendo la fase di preparazione a Montecompatri, ma giocherà la gara interna di Coppa Lazio sul campo di casa del “Giolitti Natangeli” dove da ottobre svolgerà due allenamenti settimanali e ovviamente le gare di campionato della domenica. L’organigramma del club monteporziano vede Danilo Centioni nel ruolo di presidente e Oscar Bonamici in quello di suo vice e anche di segretario, mentre Manolo Bernardini è tesoriere, Claudio Primangeli è il direttore sportivo nonché consigliere come anche Bruno Tribioli e Carlo Verdone. La squadra è stata affidata all’esperto tecnico Alfredo Conte che si avvarrà della collaborazione di Lorenzo Palmieri per la preparazione atletica e di un preparatore dei portieri che verrà comunicato nelle prossime ore.