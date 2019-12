Il Città di Valmontone calcio cerca la svolta in campionato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Valmontone (Rm) – La Prima categoria del Città di Valmontone sta provando a dare una svolta alla sua stagione. La squadra in campo, grazie anche al ritorno alla vittoria di domenica scorsa sul campo del fanalino di coda Real Montelanico. La società fuori dal rettangolo di gioco, annunciando i (primi) cinque innesti del mercato di dicembre. “E’ stata una prima parte di stagione davvero sfortunata – spiega il direttore sportivo Maurizio Bucci – Uno stillicidio di infortuni, come quello al ginocchio di capitan Moroni, ci ha condizionato. Ma siamo convinti che con i nuovi arrivati e col rientro di altri giocatori importanti come ad esempio Colaiori e Ciampi, a bersaglio già domenica scorsa, questa squadra possa ancora risalire e piazzarsi tra le prime cinque in classifica”. La rincorsa è cominciata da Montelanico: “Non era semplice vincere quella partita, ma i ragazzi hanno giocato con determinazione e concentrazione – dice Bucci – Siamo andati in vantaggio con Colaiori, alla prima stagionale da titolare dopo l’infortunio, poi nella ripresa ancora Colaiori e Ciampi hanno chiuso i conti”. Per i motivi spiegati in precedenza da Bucci, la società non ha mai messo in discussione la posizione di mister Giordano Minelli: “Sapevamo che dovevamo stringere i denti fino a dicembre per poi provare ad aiutare questo gruppo a scalare posizioni”. E allora ecco i cinque arrivi che al momento sono ufficialmente andati a rinforzare la rosa della Prima categoria lepina: “Due sono ritorni, vale a dire l’attaccante Marco Ianni e l’esterno offensivo Lorenzo Ciotti. Poi abbiamo preso il difensore centrale Diego Amato dall’Albula, l’esterno Gianluca Salvatori dall’Atletico Zagarolo e il centrocampista Giuseppe Silvestri dall’Audax Carchitti”. Il “nuovo” campionato del Città di Valmontone inizierà, dunque, domenica prossima tra le mura amiche nel delicato derby contro lo Sporting San Cesareo: un successo aprirebbe scenari decisamente più interessanti…