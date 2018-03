Città di Valmontone calcio, il portierino Cristiano Nisati richiesto dal Frosinone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Valmontone (Rm) – Il Città di Valmontone gonfia il petto d’orgoglio per la richiesta da parte del Frosinone, giunta nelle scorse ore, di (ri)vedere da vicino il portiere classe 2006 Cristiano Nisati. Il ragazzino, che fa parte del gruppo allenato da mister Mario Baroni, è stato una prima volta nel capoluogo ciociario a gennaio per un raduno dedicato anche a piccoli calciatori nati nel 2005 e 2007, poi qualche settimana fa è stato convocato (assieme al suo compagno di squadra Flavio Piacentini) presso il nuovo impianto “Luigi Meroni” di Ripi per una partita con gli elementi più interessanti delle società affiliate al Frosinone. E ora lo staff tecnico dei Canarini ha mandato una richiesta ufficiale al club del presidente Mauro Benini e dei vice presidenti Massimiliano Bellotti e Maurizio Polisini per chiedere di poter avere Nisati a disposizione una volta a settimana per una serie di allenamenti a Frosinone. «Siamo molto orgogliosi della proposta che ci ha fatto la società ciociara – dice il presidente Benini – E’ un ulteriore segnale del lavoro che stiamo portando avanti: quando in estate abbiamo fortemente voluto avviare questa collaborazione col Frosinone, evidentemente, ci abbiamo visto giusto». E’ stato proprio Benini a comunicare al papà di Cristiano la bella notizia. «Questa settimana la famiglia Nisati è fuori per una vacanza, ma ho sentito per telefono il papà ed era davvero molto felice di questa opportunità». Nisati, tra l’altro, è un prodotto “purissimo” della scuola calcio valmontonese. «Ha cominciato da noi e sin da subito ha mostrato delle buone qualità – dice ancora Benini – E’ un ragazzo molto sveglio e ha alle spalle una famiglia stimata non solo nel nostro ambiente, ma in tutto il territorio. Siamo contenti di poter offrire a Cristiano questa possibilità, poi ovviamente alla fine della stagione il Frosinone farà le sue valutazioni». L’unione calcistica che ha dato vita al Città di Valmontone si conferma un’ottima strada. «Finora le cose sono andate molto bene – specifica Benini – Ma d’altronde quando c’è il rispetto degli impegni presi e non si verificano intromissioni di ruoli tutto fila per il verso giusto».