Città di Valmontone calcio a 5: colpo grosso, dalla Coppa d’Oro arriva Valentina Olmetti

Valmontone (Rm) – Il Città di Valmontone è pronto per lo “sbarco” nel futsal nazionale. La società del presidente Massimiliano Bellotti, reduce dalla vittoria nei play off di serie C nella passata stagione, si sta preparando per il debutto nel campionato di serie A2 femminile. La squadra, anche quest’anno affidata al confermatissimo tecnico Giovanni Pacioni, si sta allenando duramente dallo scorso 3 settembre ed è ripartita dalle “colonne” del vecchio gruppo vale a dire il capitano Alice Bertini e poi Silvia Brandolini, Silvia Vellucci, Giulia Cianni, Ilaria Panattoni, Federica Promutico, Roberta Piergentilini e il portiere Lucia Lucciola. Mister Paciotti potrà contare, inoltre, sul talento di giovani in evidente crescita come Marzia Morgia, Federica Cerci, Federica Petitto, Chiara Sangiorgi e Roxana Sas. Ma per affrontare al meglio il difficile campionato di serie A2 il Città di Valmontone è intervenuto in maniera importante anche sul mercato: dopo gli arrivi del portiere Clementina Delfi (proveniente dal calcio) e del laterale/pivot Roberta Romano (che nella scorsa annata ha vinto il campionato di serie D a Formia e ha fatto parte della rappresentativa regionale), ecco la “ciliegina sulla torta” rappresentata dall’accordo con l’altro laterale/pivot Valentina Olmetti. L’ex atleta della formazione romana della Coppa d’Oro ha già giocato in serie A2 e potrà dare un contributo pesante al gruppo in termini di esperienza e qualità tecniche. «La società ha fatto grandi sforzi per allestire un organico all’altezza di questa storica esperienza nel futsal nazionale – dice il presidente Bellotti – Abbiamo fiducia che le nostre ragazze possano disputare un’altra stagione ricca di soddisfazioni». Molto soddisfatto anche mister Pacioni: «La società ha accontentato tutte le mie richieste. Stiamo assemblando il gruppo, ma partiamo da una base importante che è quella della passata stagione. Da neopromossi, il primo obiettivo dovrà essere il mantenimento di questa categoria». Il Città di Valmontone giocherà domenica un’amichevole con la Lazio Under 19 femminile (calcio di inizio alle ore 9 presso il palazzetto di casa), poi il 30 settembre ci sarà il debutto nella Coppa Italia contro il Fondi fuori casa nel girone a tre che comprende pure il Frosinone e infine arriverà l’attesissimo esordio in campionato del 7 ottobre a Ragusa.