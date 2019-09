Città di Monteporzio calcio, il dt Conte: “Buona la prima ufficiale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Monte Porzio (Rm) – Buona la prima per il Città di Monteporzio. La squadra di mister Danilo Centioni (che ha ottenuto una deroga federale per andare in panchina, in attesa di completare il corso per ottenere il patentino) ha battuto per 1-0 il Doganella nella prima giornata del triangolare valido come primo turno della Coppa Lazio di Seconda categoria. In panchina, per l’occasione, è andato Alfredo Conte, 70 anni compiuti lo scorso 18 marzo e una lunghissima esperienza da tecnico (le ultime esperienze sono state quelle del Casilina in Eccellenza e dell’Atletico Monteporzio in Prima, tre anni fa). Ora il Città di Monteporzio gli ha affidato il ruolo di direttore tecnico e Conte sembra aver molto apprezzato. “Era una cosa che volevo fare da tempo e che avevo anche proposto ad altri club. Qui, invece, ho subito sentito una grande fiducia e sono contento di ricoprire questo ruolo, tra l’altro nel paese dove vivo da oltre quindici anni: metterò a disposizione del Città di Monteporzio e dei suoi talentuosi ragazzi la mia esperienza”. Conte analizza la gara di Coppa col Doganella. “Siamo stati bravi dal punto di vista tattico e abbiamo sfruttato una buona forma fisica. Nel primo tempo ci sono state occasioni da entrambe le parti, poi a metà ripresa è arrivato il gol decisivo di Simone Centioni (il figlio del tecnico Danilo, ndr), uno dei tanti ragazzi del 2000 che fanno parte di questo organico: basti pensare che domenica scorsa abbiamo finito la partita con ben nove di loro in campo. Uno degli aspetti che mi ha colpito è stato vedere la grande partecipazione di tutti, anche di coloro che erano in panchina, al momento del gol decisivo. Questi giovani hanno qualità tecniche e morali e possono togliersi soddisfazioni importanti”. Conte parla anche del rapporto con Danilo Centioni. “Avrei voluto allenarlo perché è stato un ottimo giocatore, ma non c’è stata mai l’occasione. Poi anche da allenatore ha mostrato le sue qualità e sono certo che potrà farsi apprezzare ulteriormente”. Domenica prossima il Città di Monteporzio tornerà in campo per il secondo e decisivo match di Coppa Lazio in casa del Giulianello. “Ci teniamo a questa competizione e proveremo ad andare avanti”.