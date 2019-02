Chievo-Roma: le probabili formazioni, novità in porta e in difesa

La Roma non può sbagliare. Questa sera al Bentegodi i giallorossi dovranno battere gli Chievo Verona per rispondere alla Lazio che ha sconfitto l'Empoli. Di Francesco, però, per cambi obbligati e tecnici rivoluzionerà i giallorossi.

A centrocampo torneranno dopo la squalifica Nzonzi e Cristante mentre scala a centrocampo Zaniolo, in gol anche contro i rossoneri di Gattuso. Due assenze abbastanza importanti, Robin Olsen non sarà della sfida e lascerà spazio a Mirante a difendere i pali della Roma.

In difesa non ci sarà Manolas, al suo posto Marcano accanto a Fazio mentre sulle corsie esterne la conferma Karsdorp. Nel Chievo Di Carlo si affida al 3-4-1-2 per fare un risultato positivo. Accanto a Stepinski in attacco si profila l'inserimento dell'ex Lazio Djordjevic. Lungo le corsie esterne probabile l'utilizzo del giovane Depaoli a destra mentre sulla corsia opposta si disimpegnerà Jaroszynski.

Le formazioni di Chievo-Roma

Chievo (3-4-1-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba; Depaoli, Hetemaj, Rigoni, Jaroszynski; Giaccherini; Stepinski, Djordjevic. Allenatore: Domenico Di Carlo.

Roma (4-3-3): Mirante; Karsdorp, Marcano, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Zaniolo; Schick, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!