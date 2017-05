Chievo-Roma, probabili formazioni: tornano Dzeko e Strootman

La Roma affronta il Chievo nel match della 37^ giornata di Serie A. La squadra di Spalletti arriva dalla sua personale striscia record di sei successi consecutivi in trasferta in Serie A: in queste gare ha subito solo tre gol, mai più di uno a match.

QUI CHIEVO - Gamberini pare aver recuperato la botta rimediata a Marassi. Torna a disposizione per la trequarti anche Birsa che ha scontato la squalifica. Indisponibili Hetemaj, Spolli e Dainelli.

QUI ROMA - Per Spalletti ci sono due buone notizie: il rientro di Strootman che ha scontato le due giornate di qualifica e Dzeko che si è allenato. E che per sabato dovrebbe farcela. Alle sue spalle: Salah, Nainggolan ed El Shaarawy. Perotti in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Cesar, Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, Bastien; Birsa; Pellissier, Inglese. Allenatore: Maran.

Roma (4-2-3-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas, Emerson; De Rossi, Strootman; Salah, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Spalletti.