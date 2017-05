Roma faraonica: El Shaarawy e Salah sbancano il Bentegodi

La Roma vince 5 a 3 contro il Chievo Verona nel match della 37^ giornata di Serie A. Partono bene i padroni che passano con il solito Lucas Castro. Poco dopo Stephan El Shaarawy pareggia i conti. Prima dell'intervallo vanno in gol anche Roberto Inglese e Mohamed Salah. Ad inizio ripresa ancora El Shaarawy va in gol e sorpassa i gialloblu. Poi Salah cala il poker. Nel finale gioia per Edin Dzeko e altra rete di Inglese.

PRIMO TEMPO - Parte bene sotto la pioggia del Bentegodi il Chievo che, nei primi minuti, gioca senza paura. E' però la Roma, come da pronostico, a far la partita. Al 5' ci prova Radovanovic con una gran legnata dai trenta metri: conclusione insidiosa, che Szczesny però accompagna fuori, controllando in tuffo. C'era il portiere polacco.

Risponde la Roma con Salah: uno-due con Strootman e miracolo di Sorrentino. Il Chievo, che si difende bene, quando può riparte. Al 14' ci prova Birsa: palla larga. Poi arriva, a sorpresa, il gol del Chievo con Castro. Coss di Depaoli al centro dell'area, sul quale Inglese anticipa Manolas e fa una sponda perfetta per il compagno, che, davanti agli occhi degli impotenti Rudiger e Fazio, in corsa colpisce al volo con il destro sbloccando la partita per i suoi. Roma stordita e Chievo che sfiora il raddoppio con Birsa.

Passato lo spavento la Roma al 29' pareggia. Sul rilancio di Sorrentino è andato a svettare Fazio: il velo di Dzeko mette fuori gioco Gamberini, ed El Shaarawy sfrutta lo spazio per entrare a tutta velocità, saltando il portiere del Chievo sull'uscita e depositando in rete. E' 1 a 1. Il Chievo però è vivo e Birsa impegna Szczesny.

Al 37' il Chievo fa 2 a 1. Birsa serve un cross perfetto con il mancino dal lato sinistro. Disastro difensivo dei giallorossi, con Manolas superato e Fazio che lascia libero Inglese di colpire di testa e mandare in controtempo Szczesny. La Roma reagisce ma Salah si divora il pareggio un minuto dopo. Il pari però è solo questione di tempo.

Al 42' Salah fa 2 a 2. L'egiziano riesce a superare Gobbi sterzando verso l'interno. Tiro con il sinistro sul secondo palo, deviato da Cesar: il tocco manda fuori tempo Sorrentino e la sfera entra in rete. Si va così all'intervallo.