Chievo-Roma 0-3 | Tutto facile al Bentegodi: i giallorossi rispondono alla Lazio

La Roma vince 3 a 0 contro il Chievo nell'anticipo della 23^ giornata di Serie A. Tutto facile per i giallorossi che passano subito. Dormita difensiva del Chievo e vantaggio Roma, lancio di Sorrentino intercettato da Nzonzi che manda la sfera tra Frey e Bani. El Shaarawy approfitta del buco e si presenta tutto solo davanti a Sorrentino, tocco sotto e Roma avanti al Bentegodi.

Al 18', poi, arriva anche il 2 a 0. Azione personale di Dzeko che da posizione defilata in area di rigore si prende gioco di Hetemaj sterzando, mancino del bosniaco che infila Sorrentino sull'altro palo. Raddoppio giallorosso. Nella ripresa la Roma timbra il tris al Bentegodi. Azione avvolgente quella dei giallorossi, El Shaarawy porta palla e serve al limite Dzeko, il bosniaco lavora di sponda per l'inserimento perfetto di Kolarov che aggancia e calcia con il mancino freddando Sorrentino. Vittoria facile facile per la Roma.

Il tabellino di Chievo-Roma

Chievo Verona (4-4-2): Sorrentino 6,5; Frey 5,5 (40' Depaoli 6 (71' Schelotto 6)), Bani 5, Rossettini 5, Barba 5; Leris 5,5, Diousse 5,5, Hetemaj 5 (60' Piazon 6), Giaccherini 6; Stepinski 6, Djordjevic 5,5. A disposizione: Semper, Caprile, Cesar, Schelotto, Rigoni, Pucciarelli, Meggiorini, Grubac. Allenatore: Di Carlo

Roma (4-3-3): Mirante 6; Karsdorp 6,5, Fazio 6, Marcano 6, Kolarov 6,5; Cristante 6, Nzonzi 6,5, Zaniolo 6,5 (65' De Rossi sv); Schick 6 (60' Florenzi 6), Dzeko 7, El Shaarawy 7 (86' Kluivert sv). A disposizione: Fuzato, Santon, Juan Jesus, Riccardi, Pastore, Coric. Allenatore: Di Francesco.

Marcatori: El Shaarawy (R), Dzeko (R), Kolarov (R)

Ammoniti: Cristante (R), Zaniolo (R)



Le pagelle di Chievo-Roma

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!