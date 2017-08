Chievo-Lazio, probabili formazioni: torna Lucas Leiva

La Lazio affronta il Chievo Verona nella 2^ giornata di Serie A. I veneti sono riusciti a battere la squadra biancoceleste in casa solo due volte su 15 finora in Serie A, cinque i pareggi e otto i successi biancocelesti al Bentegodi. Tuttavia i padroni di casa sono imbattuti nelle ultime tre sfide interne contro la Lazio in Serie A, dopo aver perso nelle sette partite precedenti.

Le ultime notizie dal Chievo

Il 4-3-1-2 di Maran dovrebbe cambiare poco o nulla rispetto a quello che ha espugnato Udine. Davanti Birsa a supporto delle due punte Pucciarelli e Inglese: Pellissier parte dalla panchina.



Le ultime notizie dalla Lazio

Il sorteggio di Europa League preoccupa in parte Simone Inzaghi. Nel frattempo Lucas Leiva non sta benissimo ma dovrebbe farcela, Felipe Anderson migliora ma resterà fuori. In attacco, dietro a Immobile, Milinkovic e Luis Alberto. In difesa Bastos insidia Wallace.

Le probabili formazioni di Chievo-Lazio

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Dainelli, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Inglese, Pucciarelli. Allenatore: Maran.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Milinkovic-Savic; Immobile. Allenatore: Inzaghi.