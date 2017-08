Milinkovic-Savic fa godere la Lazio: Chievo sconfitto 2 a 1

La Lazio vince 2 a 1 contro il Chievo Verona, nel match della 2^ giornata di Serie A. I ragazzi di Simone Inzaghi partono alla grande passando con Ciro Immobile, ma Manuel Pucciarelli al 33' pareggia in conti approfittando di una dormita laziale. Nel finale la perla si Sergej Milinkovic-Savic regala tre punti ai biancocelesti per la prima vittoria in campionato.

Ci pensa Ciro a sbloccare il match al Bentegodi

Si parte a ritmi compassati al Bentegodi con il Chievo che, timidamente, prova a far male ai ragazzi di Inzaghi. Sono Luis Alberto e Milinkovic-Savic, però, a creare le prime azioni interessanti affacciandosi spesso nell'area gialloblu. La Lazio insiste e al minuto 11 passa. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da sinistra da Luis Alberto, Sorrentino esce a vuoto e sul secondo palo è vigile Immobile che non sbaglia di testa. Lazio in vantaggio.

Le reazione del Chievo e il pari di Pucciarelli

I clivensi, in difficoltà, si affidano all'orgoglio per reagire. Sono Castro e Birsa a suonare la carica mettendosi i compagni sulle spalle. La Lazio, però, grazie ad una buona organizzazione difensiva fa dormire sonni tranquilli a Strakosha impegnato, per la prima volta, al 29' da un colpo di testa proprio del Pata Castro.

Al 33' il Chievo fa 1 a 1. Primo gol con la maglia del Chievo di Pucciarelli, bravo e fortunato e nel trovarsi al posto giusto e nel momento giusto. Il pallone arriva in area di rigore dopo una serie di rimpalli e il neo acquisto clivense non sbaglia davanti a Strakosha con un destro potente.

Lazio affannata e Inzaghi cambia

Male la difesa laziale che soffre sulla trequarti. Al 37' Castro vicinissimo al vantaggio con un colpo di testa su una gran punizione di Birsa. Ottima la parata di Strakosha che si distende e para. Nella ripresa il canovaccio tattico non cambia e al 53' Strakosha vola ancora negando il gol anche a Birsa. Inzaghi, non contento, allora cambia con Lukaku e Caicedo per Lulic e Lucas Leiva.

Assalti finali e magia di Milinkovic-Savic

Al 72' occasione clamorosa per la Lazio con Immobile. Filtrante di Milinkovic per il centravanti biancoceleste che a tu per tu con Sorrentino manda incredibilmente fuori. Anche il Chievo, però, non molla e ci prova. Nel finale spazio anche al neo acquisto Marusic. Al minuto 82' calcia Immobile: blocca Sorrentino.

Il risultato cambia all'88' con una grande rete di Milinkovic che stoppa e calcia con il collo destro da fuori area. Missile terra aria imprendibile per Sorrentino. E' il gol vittoria. Lazio batte il Chievo e vince il primo match stagionale.

Il tabellino

Chievo Verona - Sorrentino 5,5; Cacciatore 6, Dainelli 5,5 (76' Cesar 6), Gamberini 6, Gobbi 5,5; Castro 7, Radovanovic 5,5, Hetemaj 6; Birsa 6; Pucciarelli 6,5 (80' Garritano sv), Inglese 5,5 (84' Pellissier sv). A disp. Seculin, Pavoni, Jaroszyński, Bani, Depaoli, Rigoni, Leris, Bastien, Vignato. All. Maran.

Lazio - Strakosha 7; Wallace 5, De Vrij 6, Radu 5,5; Basta 6 (80' Marusic sv), Parolo 5,5, Leiva 6 (59' Caicedo 6), Lulic 5,5 (59' Lukaku 6); Luis Alberto 6,5, Milinkovic 7,5; Immobile 6,5. A disp. Guerrieri, Vargic, Luiz Felipe, Bastos, Di Gennaro, Murgia, Crecco, Palombi. All. Inzaghi.

Marcatori: Immobile (L), Pucciarelli (C), Milinkovic-Savic (L)

Ammoniti: Wallace (L), Birsa (C)