Calciomercato Roma, saltano Lovren e Rugani. Il nuovo difensore rimane un mistero

Non solo il rebus attaccante. In casa Roma tiene banco la caccia al difensore centrale che nelle ultime ore sembra essersi particolarmente complicata. Sembrano infatti chiudersi le piste che portano a Daniele Rugani della Juventus e Dejan Lovren del Liverpool.

Il centrale della Juventus, secondo quanto riportato da Tuttosport, non accetterebbe il trasferimento in prestito senza la certezza del riscatto per la prossima stagione. Un riscatto che, secondo quanto emerge, arriverebbe solo in caso di qualificazione Champions. Rugani vorrebbe la certezza per sentirsi parte di un progetto e non ritrovarsi nella prossima stagione a dover scegliere nuovamente una squadra.

Anche Lovren non affiancherà Gianluca Mancini in difesa. Il croato del Liverpool non avrebbe trovato l'accordo per la parte variabile del suo contratto.

Petrachi si ritrova così senza centrale. Al momento in difesa, partito Manolas, ci sono solo il neoacquisto Mancini, Fazio e Juan Jesus. Da poche ore in organico c'è anche Cetin, 22enne proveniente dalla serie B turca. Che possa essere lui il post Manolas è però da escludere.