Calciomercato Roma | Centravanti, ma anche esterno: un colpo unico per coprire due ruoli

La priorità è il centrocampo, reparto dove in questa prima parte di stagione la coperta si è mostrata piuttosto corta. Anche in attacco però la Roma in questo mercato di gennaio è chiamata a fare qualcosa. Le ambizioni scudetto non sono tramontate e c'è un'Europa League da onorare al massimo. Detto e scritto più volte della necessità incombente di sostituire Momo Salah in partenza per la Coppa d'Africa, a Spalletti farebbe comodo anche un vice Dzeko.

Il bosniaco in questa prima parte di stagione ha giocato praticamente sempre e Totti, sempre e comunque all'altezza quando chiamato in campo ma ormai relegato al ruolo di ciliegina sulla torta, sembra non bastare per poterlo sostituire. Ecco quindi che si affacciano alla finestra nomi che in alcuni casi rappresentano dei sogni, in altri idee più concrete. Il profilo ideale sembra essere quello di un centravanti duttile, non una fotocopia del bosniaco, ma un giocatore capace di giocare anche sulla fascia. Un profilo che potrebbe in un solo colpo risolvere due problemi: il sostituto di Salah e il vice Dzeko.

