Challenge Roma: week end di triathlon ad Ostia, il percorso ufficiale

Weekend con il Challenge Roma ad Ostia, l'evento che porta il triathlon nel mare della capitale con una due giorni intensa organizzata dal Forhans Team dal 13 al 15 aprile 2018. Il percorso bike prenderà il via dall'interno del Porto per poi uscire direttamente sul lungomare di Ostia fino alla Rotonda. 7,5 km di collegamento prima dell’ingresso in un circuito di 24,5km da ripetere 3 volte sviluppato sulla litoranea. Un tratto leggermente ondulato ma molto veloce in direzione della pineta di Castel Fusano per poi fare ritorno nuovamente alla rotonda. Terminato il circuito si rientra al Porto attraversando nuovamente il lungomare.

Modifica anche nel percorso Run che sarà sviluppato sulla zona panoramica interna del Porto a cui si andrà ad aggiungere un tratto del lungomare Duca degli Abruzzi lungo la pista ciclabile. Gli atleti potranno così confrontarsi su un suggestivo circuito di 4,2 km (da ripetere 5 volte) vista mare e completamente pianeggiante. L’expo village Challenge 2018 è organizzato proprio nel cuore del campo gara. Proprio vicino all'area ristoro, sulla passeggiata del porto.

"Roma sempre più protagonista dello sport mondiale. - commenta il consigliere capitolino Angelo Diario - Un passo alla volta, anche nel triathlon l'appuntamento nella Capitale inizia a diventare un appuntamento di punta nel calendario internazionale. L'anno scorso la prima edizione del Challenge 753, una scommessa (vinta!) e quest'anno la prima gara sulla distanza del mezzo ironman. Un grande successo per il Forhans Team di Gianluca Calfapietra e una entusiasmante giornata di festa dello sport per la città, in uno scenario tra i più belli al mondo".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il calendario della gara

ORARI Venerdì ,13

08:00 13:00 - Allestimento Ch Roma Expò Village

10:00 12:00 - Duathlon promozionale per le scuole

15:00 19:00 - Bike Service by Kuota

14:00 20:00 - Apertura segreteria Challenge Sprint @ race office

14:00 20:00 - Apertura Triathlon Expò



Sabato, 14

08:00 20:00 - Apertura segreteria Ch Roma @ race office

10:00 19:00 - Apertura Triathlon Expò

10:00 19:00 - Bike Service by Kuota

09:00 10:00 - Apertura zona cambio Challenge Sprint

10:15 - Briefing atleti Challenge Sprint

10:30 - Challenge Sprint partenza prima onda

14:00 - Super Sprint Kids and Paratriathlon

16:30 - Challenge Roma Briefing atleti (English)

17:30 - Challenge Roma Briefing atleti(Italiano)

16:00 20:00 - Challenge Roma Apertura zona cambio



Domenica, 15

8.00 - 1200 - Challenge Roma Apertura zona cambio

0800- 1200 - Apertura segreteria Roma 70.3 @ race office

12.45 - CHALLENGE ROMA START

11:30 - Arrivo primi atleti (Pro) @ the Finish Line

11:45 - Cerimonia dei fiori

14:30 - Arrivo ultimi atleti (controllare i “cancelli orari”) @ the Finish Line

15:30 - Challenge Roma Cerimonia di premiazione