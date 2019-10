Roma, bufera social su Under: saluto militare e bandiere turche

Bufera social su Cengiz Under che ha postato sul suo profilo Twitter una foto accompagnata da tre bandiere della Turchia. Immagine che ha suscitato le polemiche dei tifosi, che non hanno apprezzato il post vista l'offensiva del presidente Erdogan in territorio siriano contro i curdi, e che hanno commentato in massa il tweet del turco: "Mi auguro che la Roma si dissoci, non si può fare propaganda politica con la nostra maglia addosso. Non si infanga".

Dopo le polemiche per il tweet di Demiral, difensore della Juventus, ecco quindi quelle per il post di Under. "Vergognati, mentre fai lo splendido sui social ci sono donne e bambini che muoiono. Facci vedere quanto sei maschio, vai tu in Siria. Roma, fategli cancellare il post!", la richiesta di una tifosa.