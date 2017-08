Amichevoli: Celta Vigo-Roma 4-1, Di Francesco: "Approccio inaccettabile"

La Roma è stata sconfitta 4-1 dal Celta Vigo in una amichevole disputata in Spagna, ad una settimana dall'esordio in campionato. In vantaggio al 16' per un rigore trasformato da Aspas, il Celta ha allungato grazie alla doppietta realizzata da Sisto al 22' e al 27' e ha fatto poker, ancora con Aspas, al 41'. Nella ripresa, i giallorossi hanno accorciato le distanze con Strootman (17'), che il tecnico Eusebio Di Francesco non aveva schierato nei primi 45', come tanti altri 'titolari'.

"Non esiste prendere una gara così sottogamba, è inaccettabile. Abbiamo trovato una squadra che ci ha massacrato. Non abbiamo scuse. Fortunatamente era solo un'amichevole", ha commentato il tecnico.

Il 4-1 subito fa scattare l'allarme anche se il tecnico giallorosso cerca di vedere il lato positivo: "I giudizi ora saranno pesanti, ma meglio prendere prima certi schiaffi, questa partita ci servirà da lezione e sono convinto che a Bergamo faremo una grande gara. Siamo a sette giorni dalla partita con l'Atalanta e bisogna cancellare questo brutto primo tempo".