Castelverde Calcio, gli Allievi Regionali B hanno chiuso in bellezza

Roma - Hanno chiuso con un'altra bella vittoria esterna gli Allievi regionali fascia B del Castelverde. I ragazzi, affidati da qualche settimana a mister Massimo Dolci (tecnico dei Giovanissimi regionali), hanno espugnato di misura il campo del De Rossi: a decidere è stato il guizzo vincente di Bekri Shala nel corso della prima frazione. «Abbiamo fatto una buona partita - commenta Dolci - nonostante noi avessimo già raggiunto i nostri obiettivi, mentre gli avversari credo avessero bisogno di punti per la salvezza. Ma, considerando il computo totale delle occasioni, penso che la vittoria sia stata meritata». Sotto la gestione di Dolci, il Castelverde ha chiuso il campionato con un ritmo davvero interessante: ben 14 punti in 6 partite con la squadra biancoverde che ha chiuso più o meno a metà classifica. «Probabilmente questi ragazzi avrebbero meritato un piazzamento migliore perché hanno delle buone qualità, ma poi le stagioni magari si incanalano in maniera diversa. Tra l'altro sono contento di come ha reso questo gruppo nel finale a maggior ragione pensando al fatto che è stato integrato con diversi elementi dei Giovanissimi regionali 2002 i quali hanno portato avanti con concentrazione e serietà il doppio impegno». Le gare ufficiali sono ormai giunte al termine, ma le fatiche degli Allievi regionali fascia B del Castelverde probabilmente non sono terminate. «Ora parleremo con la società per vedere se si può giocare qualche torneo per concludere l'annata al meglio». Poi sarà tempo di parlare di futuro anche per mister Dolci. «La società mi ha dimostrato la sua fiducia affidandomi un secondo gruppo regionale in corso d'opera. Per me è il terzo anno al Castelverde e mi trovo molto bene, quindi la stima è reciproca. Nei prossimi giorni ci metteremo seduti e faremo tutte le valutazioni del caso». E' ufficialmente terminata anche la stagione dell'altro gruppo di Dolci, quello dei Giovanissimi regionali: l'ultimo match dei biancoverdi, in questo caso, non è stato fortunato e la squadra capitolina (comunque salva da tempo) ha ceduto in casa per 4-1 contro il San Cesareo.