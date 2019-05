Caso Totti - De Rossi, la Roma smentisce. Pallotta: "Qualcuno ci vuole danneggiare"

L'As Roma risponde a Repubblica. Il club di Trigoria, dopo le rivelazioni del quotidiano, anche sul caso Totti - De Rossi, prende posizione con una nota apparsa sul profilo della società.

"Contrariamente all'abitudine del Club, che non è solito commentare le indiscrezioni di stampa, a tutela delle persone menzionate nel servizio, l'AS Roma ritiene che non sia attendibile trasformare in fatti eventuali opinioni espresse da terzi, e riportate a terzi, delineando in questo modo un quadro distorto e totalmente distante dalla realtà", si legge nel comunicato dell'As Roma.

Nota che fa il paio con il commento di James Pallotta rilasciato al Messaggero: "Sono tutte cazz..., qualcuno sta provando a danneggiare la Roma con continue bugie".

Anche l'ex ds Monchi, ora al Siviglia, ha commentato la notizia parlando al telefono con l'Ansa: " Non voglio fare commenti, adesso lavoro al Siviglia e ho già tanti casini. Però non capisco la genesi di questa storia, perché io questi giornalisti non so chi siano e non li ho mai incontrati. Non so proprio e non posso parlare: sarebbe una mancanza di rispetto verso la Roma, e anche verso il Siviglia"