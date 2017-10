Casilina calcio: Taglienti fa male alla Borghesiana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – La Prima categoria del Casilina c’è. La squadra del presidente Umberto Coratti ha sbancato il campo della Borghesiana nella prima giornata del girone G grazie ad un perentorio 2-0 firmato da un rigore di Luzzi nel primo tempo e dalla rete alla mezzora della ripresa da parte di Andrea Taglienti, centrocampista centrale classe 1995 che era pure uno degli ex dell’incontro. «Un successo importante perché le sfide con la Borghesiana sono sempre molto sentite, è una sorta di derby – racconta Taglienti – Abbiamo concesso poco all’avversario e siamo riusciti a colpire al momento giusto, direi che è stato un esordio sicuramente positivo e la vittoria non può che darci una bella carica». D’altronde il Casilina ha cambiato molto in estate e quindi i risultati possono aiutare il lavoro del gruppo di mister Tiberio Baroni. «Ci sono tanti giocatori nuovi e in questo primo periodo dovremo cercare le giuste intese tra di noi» sottolinea Taglienti che, dopo un periodo lontano dal “De Fonseca”, è tornato a vestire la maglia del Casilina. «Se sono rientrato è in special modo per la presenza di mister Baroni, tecnico che ho conosciuto proprio alla Borghesiana e di cui ho grande stima. Non è stata una scelta facile perché c’erano anche altre possibilità per me, ma ora sono concentrato a dare il meglio per il Casilina». Il giovane centrocampista appare fiducioso sulle possibilità della squadra in questa stagione. «Indubbiamente il gruppo ha qualità importanti, ci sono diversi giocatori validi. Ma bisognerà vedere se avremo il giusto atteggiamento di squadra per tutta la stagione: se riuscissimo a mantenere alta la concentrazione potremo toglierci delle soddisfazioni». Dopo la prima (cortissima) trasferta, domenica prossima i ragazzi di Baroni faranno il loro esordio ufficiale al “De Fonseca”: l’avversario di turno sarà lo Sporting Torbellamonaca che nel primo turno di campionato ha impattato per 1-1 nel derby contro la Roma VIII.