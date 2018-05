Casilina calcio, soddisfazioni "Pro"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Sono giorni intensissimi per il Casilina che, mai come quest’anno, è attivissimo nell’ambito del settore giovanile. La società del presidente Umberto Coratti, infatti, sta per delineare l’accordo per il passaggio alla Ternana di due interessantissimi prospetti del gruppo Allievi 2001, quello allenato da Antonio Bernardi. Grazie anche alla intermediazione della MB & Co. Management e agli osservatori Luca Pacitto e Mario Bartoli, il club capitolino è in dirittura d’arrivo per far fare il salto tra i professionisti a due suoi ragazzi: si tratta dell’esterno offensivo Denis De Giglio e del centrocampista Angelo Polacchi che con ogni probabilità faranno parte del gruppo Berretti o Primavera (a seconda della categoria della prima squadra) del club umbro. Dopo tanti anni, dunque, il Casilina tornerà a mandare dei suoi tesserati in club “pro” e questo rimarca ancor di più il notevole lavoro portato avanti durante questa stagione. «Un plauso va a mister Bernardi che è stato assolutamente decisivo per l’esplosione dei due ragazzi» dice il responsabile economico del Casilina Francesco De Giglio, tra l’altro papà di Denis (che nell’ultimo week-end è stato protagonista anche con la Juniores, ormai prossima alla salvezza nella categoria regionale). «Siamo orgogliosi di poter dare ai nostri ragazzi una possibilità così importante. Tra l’altro mercoledì altri due elementi del settore giovanile, vale a dire Hilario Guiliche (classe 2003, ndr) e Angelo Peluso (2004, ndr), allenati rispettivamente da mister Manuel Ricci e da mister Alessandro Moglioni, sosterranno un provino a Carpi, società a cui siamo affiliati, e anche per loro potrebbero arrivare notizie molto importanti…». Soddisfazioni di campo, ma non solo. «Siamo fieri di poter dire che pure la gestione economica di questa stagione ha ottenuto risultati di ottimo livello tanto che il nostro club chiuderà in pareggio il bilancio» sottolinea De Giglio.