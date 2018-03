Casilina calcio, Ricci: "Con l’Atletico Zagarolo una vittoria sofferta"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Hanno abituato bene i Giovanissimi provinciali del Casilina. E così, il successo interno di misura sull’Atletico Zagarolo (2-1) sembra quasi “anomalo”. «In effetti questo gruppo è stato poco avvezzo alla sofferenza nel corso degli ultimi mesi – dice mister Manuel Ricci – Quando capita di andare sotto nel punteggio, viene fuori un po’ di nervosismo. Tra l’altro l’ultima partita è stata condizionata da una serie di episodi: la forte pioggia ha condizionato la qualità del gioco, inoltre siamo andati in svantaggio al primo tiro in porta degli avversari e poi c’è stato un brutto infortunio al ginocchio al nostro Adriano Cazan che ha indubbiamente scosso tutti i ragazzi. Ma a quel punto il gruppo ha trovato la forza di reagire pareggiando i conti su un calcio di rigore procurato da Di Cristo e segnato da Guiliche a metà ripresa e poi realizzando il gol del definitivo sorpasso a due minuti dalla fine con Cancedda. Devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno risolto una partita molto complicata». Il duello ai vertici del girone continua senza esclusione di colpi. «Siamo primi assieme alla Borghesiana con cui condividiamo il numero di vittorie (ben 18, ndr) e l’unico pareggio arrivato nello scontro diretto giocato da loro all’andata. Tra l’altro le due squadre hanno realizzato una valanga di gol e subito appena sei reti e, pur avendo delle caratteristiche diverse, hanno dimostrato di avere un livello complessivo molto simile. Penso che tutto si deciderà nello scontro diretto che si giocherà tra qualche settimana sul nostro campo: sarà fondamentale arrivare quantomeno nella posizione di classifica attuale». Il primo passo del percorso di avvicinamento del Casilina al big match che può valere una stagione sarà quello del prossimo turno sul campo della Roma calcio femminile. «Una squadra che all’andata ci ha messo in difficoltà – ricorda Ricci – E comunque sono tra quelle che hanno espresso il miglior calcio quando le abbiamo affrontate, dunque bisognerà affrontare il match con la giusta concentrazione. Il successo sofferto sull’Atletico Zagarolo dev’esserci servito da lezione».