Casilina calcio, Laoreti: "Salvezza? Ci giochiamo tutto con la Nuova Paliano"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Ultime ore di attesa per la Prima categoria del Casilina. La squadra del presidente Umberto Coratti ha vinto con un largo 4-0 casalingo contro il Bellegra nell’ultimo turno di campionato: un successo che ha permesso ai capitolini di uscire dalla “zona rossa” dei play out anche se la distanza dalle prime concorrenti (Luditur e Nuova Paliano) è di appena un punto. Tra l’altro il calendario ha aggiunto ulteriore “pathos” alla corsa finale perché nell’ultimo turno di domenica prossima ci sarà proprio la sfida diretta tra Nuova Paliano e Casilina, mentre la Luditur ospiterà il Rocca Priora in corsa per la qualificazione in Coppa Lazio e poi ci sarà da capire come andrà la sfida tra Sporting Torbellamonaca e Real Rocca di Papa, coi primi alla ricerca di punti per disputare il play out (in caso di un distacco superiore a otto lunghezze non si giocherebbe) e i secondi in corsa per la stessa Coppa Lazio. «Troppo rischioso e complicato fare calcoli – dice il difensore centrale classe 1975 Aurelio Laureti – Dobbiamo andare sul campo della Nuova Paliano col solo pensiero della vittoria, poi vedremo come si svilupperà la gara e cosa faranno le altre». L’esperto giocatore fa un passo indietro per commentare il rotondo 4-0 al Bellegra, firmato dai sigilli di Cruz, Della Valle, Buonocore e Ferraro. «Abbiamo iniziato con tanta determinazione forse proprio a causa della “paura” dei play out. Il primo tempo è finito già sul 3-0, poi nella ripresa abbiamo gestito e arrotondato». Laoreti non nasconde un pizzico di delusione per la stagione del Casilina. «Eravamo partiti con ben altre intenzioni, ma poi ci siamo ritrovati a giocare un campionato diverso dalle aspettative e ora dobbiamo solo pensare a tirarci fuori da questa situazione. E’ chiaro che qualche errore lo abbiamo commesso anche se la squadra non gioca male. Ora è importante cercare di evitare i play out perché abbiamo una formazione giovane che potrebbe soffrire uno spareggio di quel tipo» rimarca Laoreti che in estate farà la consueta valutazione personale sul proprio futuro. «Vedremo se avrò voglia di continuare oppure se smetterò. Sarà importante capire come starò ad agosto e se avrò ancora le motivazioni giuste per giocare ancora».