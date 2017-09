Casilina calcio, Del Monaco: "La rosa è completa"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – L’anno scorso, subentrando in corsa, ha salvato la categoria regionale tramite i play out. Mister Sergio Del Monaco quest’anno potrà cominciare da inizio stagione il suo lavoro sulla panchina della Juniores regionale del Casilina e lo farà con un gruppo molto rinnovato per motivi anagrafici. «Avremo molti ragazzi del 2000 in rosa, sono i giocatori che hanno vinto con mister Bernardi il campionato Allievi provinciali della passata stagione. Avremo sicuramente delle difficoltà per via dell’età media più bassa rispetto alle avversarie, ma credo che i ragazzi abbiano delle buone qualità e possano togliersi delle soddisfazioni. Aggiustamenti alla rosa? Abbiamo lavorato da luglio su questo organico e al momento non c’è bisogno di ulteriori interventi, tra l’altro i ragazzi stanno lavorando con costanza e impegno». Del Monaco parla poi di un’altra difficoltà che la Juniores regionale del Casilina sarà costretta a fronteggiare. «Siamo stati inseriti in un girone complicato in cui ci sono diverse squadre con le prime squadre in Eccellenza e Promozione, ciò vuol dire che spesso ci ritroveremo di fronte ragazzi “fuori quota” che militano nei massimi tornei regionali. La salvezza? Non ci vogliamo porre obiettivi prefissati, vedremo gara dopo gara cosa avrà meritato questo gruppo». L’esordio programmato per sabato primo ottobre avverrà tra le mura amiche proprio contro una formazione di spessore. «Giocheremo col Villalba che ha iniziato fortissimo nel campionato di Promozione. Sarà un bel test e mi auguro che la squadra possa arrivare abbastanza brillante a questo appuntamento». Il Casilina disputerà tra oggi (amichevole con la Juniores Elite della Pro Roma) e sabato (test interno con i pari grado del Frascati) gli ultimi test amichevoli prima dell’esordio in campionato. «Forse nella settimana che precede il debutto faremo un test in famiglia con la nostra Prima categoria. Come condizione attualmente siamo ancora attorno al 40-50% e dobbiamo crescere, ma per la prima di campionato cercheremo di arrivare con le gambe meno pesanti».