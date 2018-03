Casilina calcio, Cruz: "Vittoria importante a Genazzano"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Un colpaccio importante per la Prima categoria del Casilina. La squadra di mister Tiberio Baroni ha violato con un “britannico” 2-0 il campo dell’Atletico Genazzano: i gol di Cruz e Buonocore hanno consentito ai capitolini di vincere un fondamentale scontro diretto e di riuscire virtualmente dalla “zona rossa” dei play out. «Non siamo partiti bene, non eravamo ben “sintonizzati” sulla partita – dice proprio Daniel Cruz – Poi nella ripresa, anche grazie ai cambi, la squadra si è sistemata ed è cresciuta rischiando anche qualcosa, ma prendendosi con merito i tre punti». L’esterno offensivo classe 1995, nato in Ecuador ma ormai da dieci anni in Italia, si è esibito nella parte iniziale della partita da esterno difensivo. «Non è la prima volta che capita in questa stagione – rimarca Cruz -. E’ un’idea che è venuta al mister a causa di qualche assenza in quel ruolo e devo dire che il ruolo mi piace abbastanza, anche se sono abituato a giocare più avanti e quindi più vicino alla porta». Domenica scorsa Cruz è andato a bersaglio quando Baroni lo ha riportato nel suo ruolo naturale e ha contribuito a consegnare al Casilina tre punti davvero importanti nella corsa per la salvezza. «Abbiamo tutte le possibilità per centrare questo obiettivo senza passare dai play out – dice l’esterno – Grazie a questi tre punti trascorreremo una Pasqua un po’ più tranquilla, poi dopo la sosta cercheremo di fare la volata giusta per salvarci direttamente». L’ecuadoriano, che l’anno scorso ha militato nello Zena Lodeno in Seconda categoria, parla del suo primo anno al Casilina. «Mi trovo bene qui, c’è un bel gruppo. Sono arrivato in questa società per il mio amico Ponzo che mi ha coinvolto, altrimenti probabilmente sarei stato almeno un anno fermo». Dopo la sosta il Casilina affronterà il Piglio. «Una squadra che è stata a lungo protagonista nelle zone di vertice del girone, ma che ultimamente sta facendo molta fatica. Per noi sarà un’altra gara fondamentale, giocheremo in casa e dobbiamo cercare di sfruttare l’opportunità» conclude Cruz.