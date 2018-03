Casilina calcio: che cambio di passo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Una metamorfosi totale quella dei Giovanissimi regionali B del Casilina. I ragazzi del club capitolino hanno letteralmente cambiato passo dal momento in cui sulla panchina si è seduto mister Alessandro Moglioni: uno score eccezionale di sette vittorie (tra cui il clamoroso successo sul campo del Ponte di Nona) e una sola sconfitta che ha portato il Casilina dall’ultimo al quinto posto per una scalata che non sembra arrestarsi. «La squadra probabilmente aveva dei problemi di spogliatoio da risolvere perché a livello tecnico ho capito subito che il gruppo aveva delle qualità importanti – dice Moglioni – I ragazzi si sono compattati e sono uscite tutte le loro qualità: ora sono un gruppo fantastico che ha formato un blocco unico e rema verso l’alta classifica». Nell’ultimo match, il gruppo di Moglioni ha battuto 2-0 il Segni grazie alla doppietta (un gol per tempo) di Peluso. «Un risultato che ci va anche abbastanza stretto viste le tante occasioni sciupate, ma comunque è stata un’altra vittoria ampiamente meritata. Il dato che mi fa più piacere è certamente quello della porta inviolata nelle ultime quattro partite: questo vuol dire che la squadra ha trovato un equilibrio notevole, basti considerare che col Segni non avevamo mezza difesa. I ragazzi si adattano a più ruoli ed entrano in campo sempre con la giusta concentrazione». Il gruppo di Moglioni vive davvero un periodo eccezionale e si fa fatica a capire gli sviluppi della sua stagione. «Al momento l’idea è quella di riuscire ad ottenere un piazzamento tra le prime quattro: siamo a due punti dalla squadra che ci precede e ci sono ancora tante partite da giocare. Non sarà semplice mantenere i ritmi attuali, ma se lavora in questa maniera il nostro gruppo può riuscirci» conclude l’allenatore. Intanto si è tenuto ieri pomeriggio presso il campo De Fonseca un grande raduno per giovani calciatori provenienti da tutta Italia. Un evento, organizzato dalla Mb & Co Management, che la società del presidente Umberto Coratti ha voluto fortemente ospitare e che ha visto il campo del club capitolino popolarsi di tanti giovanissimi atleti.